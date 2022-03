Jung und mit gläsernen Taschen in neue Amtszeit

Ahlen

Großer Bahnhof in Ahlen. Denn Gundolf Walaschewski, Präsident des Fußball- und Leichtathletik Verbandes Westfalen (FLVW), besuchte den Kreistag des Fußballkreises Beckum. Was er sah und hörte, dürfte ihm gefallen haben. Auch die Art und Weise, wie gewirtschaftet wird. In einem kleinen Kreis, aber eben auch einem offenen und verjüngten mit dem später wiedergewählten Vorsitzenden Peter Wiethaup an der Spitze.

Von Uwe Gehrmann