Justin Sahin ist namhaften Boxern auf der Spur

Deutsche Meister mit der Mannschaft vom BSK Ahlen und Titelträger wie Europameister Erkan Teper oder Weltmeister Norbert Nieroba – wenn’s um die Faust ging, war Ahlen immer ganz vorn dabei. Und ehe sich die Alten wehmütig an große Zeiten erinnern, arbeiten andere daran, dass die Tradition erneut mit Leben gefüllt wird.

„Das Zeug zum internationalen Erfolg hat er“, sagt Mehmet Sahin. „Kommt natürlich auf die Tagesform an.“ Sahin ist Trainer und Vater eines der hoffnungsvollsten Talente vom BSK Ahlen. Justin Sahin hat am Wochenende in Duisburg im Finale gegen Mustafa Hamad aus Düren seinen inzwischen dritten NRW-Titel gewonnen (48 kg) und sich damit für die Deutsche Meisterschaft in Wittenburg qualifiziert. Gut und schön, aber die Konsequenz des noch 15-Jährigen ist erstaunlich: Denn hier könnte er Ende April seinen inzwischen dritten Deutschen Meistertitel gewinnen. Und der wiederum wäre das Ticket für seinen ersten internationalen Auftritt Ende März in Italien.

Vater Mehmet drückt in Ahlen die Daumen

„Ein Erfolg dort wäre eine tolle Vorlage für die Europameisterschaft im September“, muss Vater Mehmet aber zuhause die Daumen drücken. Denn der Sohn reist dann schon mit dem Bundestrainer nach Italien, wo er dreimal jeder gegen jeden boxen muss. Knallhart für den Gesamtschüler, denn dann trifft er auf Kämpfer der U17, teils zwei Jahre älter als er. „Die haben manchmal schon 60,70 Kämpfe hinter sich“, weiß der Papa, der aber entspannt und zuversichtlich ist. „Justin ist physisch sehr stark und in hervorragender Form“, nickt der Trainer-Papa. Noch kein Teper, noch kein Nieroba, aber auf dem besten Weg, der Ahlener Ruhmeshalle einen neuen Namen hinzuzufügen.