Kaderupgrade wird bei RW Ahlen erst nach dem Fest hochgeladen

Vielleicht liegt es an der Jahreszeit. Aber Trainer Andreas Golombek verordnet seinen Spielern erst einmal Ruhe. Gemeinsam mit Joachim Krug macht er sich aber Gedanken über den Kader. Wobei Veränderungen nur schwer umzusetzen sein dürften.

Gerrit Kaiser (l.) hat als Stürmer weder von Spielzeit noch von der Torquote her gute Karten.

Irgendwann muss auch mal Ruhe sein. Natürlich hat RW Ahlen Prügel bezogen, dass die Schwarte nur so krachte. Aber jetzt sollen die blauen Flecken auch mal abheilen. Oder, wie es der Trainer sagt: „Man muss Abstand gewinnen. Wenn der Kopf ‚Nein‘ sagt, dann braucht man auch keine tausend Meter mehr laufen.“ Also gibt Andreas Golombek seiner Mannschaft bis zum Trainingsstart am 5. Januar die Zeit zur Erholung, die sie braucht. „Das Durchtrainieren kennen sie alle. Jetzt darf gerne mal die Festplatte gelöscht werden.“