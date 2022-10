Keine Präsente für Dirk Schmidtmeier

Handball-Drittligist HLZ Ahlener SG empfängt am heutigen Freitag um 20 Uhr die zweite Mannschaft des ASV Hamm-Westfalen zum Nachbarschaftsduell. „Die Halle wird voll sein. Und die Emotionen werden hochkochen“, sagt HLZ-Coach Frederik Neuhaus.

Gibt es einen besseren Zeitpunkt für eine Wiedergutmachung? Nach der ärgerlichen Auswärtspleite bei den SGSH Dragons vor einer Woche will das Ahlener Team um Torjäger David Wiencek (Mitte) im Derby gegen Hamm II zurück in die Erfolgsspur.

Frederik Neuhaus und Dirk Schmidtmeier sind beide in Sachen Drittliga-Handball unterwegs. Neuhaus als Trainer beim HLZ Ahlener SG, Schmidtmeier bei der Reserve des ASV Hamm-Westfalen. Und noch etwas haben sie gemeinsam, wenn ihre Mannschaften am Freitag (20 Uhr) in der Ebert-Halle aufeinandertreffen: Beide haben zuletzt em­pfindlich verloren.

Die Ahlener haben bei der SG Schalksmühle-Halver einen komfortablen 18:12-Vorsprung zur Halbzeit noch vergeigt, während Hamm in eigener Halle eine blamable 26:39-Niederlage gegen den TuS Opladen kassierte. Deshalb sah das Training in beiden Hallen unter der Woche ähnlich aus. Erst stand die Analyse des Scheiterns auf dem Programm, dann die Vorbereitung auf das Nachbarschaftsduell.

Das hatte es in der Vergangenheit stets in sich. Nicht nur, weil sich die Spieler auf beiden Seiten gut kennen. „Die Halle wird voll sein“, sagt Neuhaus. „Und die Emotionen werden hochkochen.“ Davon geht auch sein Gegenüber aus, wenn die Begegnung in seinem ehemaligen Wohnzimmer angepfiffen wird. Dirk Schmidtmeier war lange Jahre Zweitliga-Spielmacher der ASG. Für den Gäste-Trainer geht die HLZ-Sieben als Favorit ins Spiel.

Eine Tatsache, die Neuhaus gelassen zur Kenntnis nimmt. Schmidtmeier hofft, dass seine Mannschaft die Niederlage verdaut hat und Ahlen auf Augenhöhe begegnet. „Es wird ein heißer Ritt“, prophezeit er. „Es wird die Mannschaft gewinnen, die den größeren Willen hat.“

Der war den Ahlenern bei den Schalksmühler Dragons in Halbzeit zwei abhandengekommen. Die Gründe haben Spieler und Trainer längst analysiert und sich anschließend der neuen Aufgabe zugewandt. Schließlich wollen sie den Tabellennachbarn aus Hamm, der mit zwei Punkten Rückstand direkt hinter Ahlen den neunten Platz einnimmt, auf Distanz zu halten. Dass das kein Selbstläufer wird, ist allen bewusst. „Hamm kommt mit einer neuformierten Mannschaft zu uns“, erklärt Neuhaus. „Sie haben eine interessante Mischung aus erfahrenen und jungen, talentierten Spielern.“

Das erkläre auch die schwankenden Leistungen im bisherigen Saisonverlauf. Von denen auch das junge Ahlener Team nicht verschont geblieben ist. Wer seine Nerven im Griff hat, sein Niveau auf die Platte bringt und auch kämpferisch überzeugt, der werde das Derby gewinnen. Da sind sich beiden Trainer einig.