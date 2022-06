Keiner der drei Joker holt einen Stich

Gibt‘s doch gar nicht! Rot-Weiß Ahlens A2 war aber sowas von auf dem Weg in die Bezirksliga – ehe fünf Gegentreffer über die Wersestädter herunterbrachen und die letztlich als Schlusslicht der Aufstiegsrunde endeten. Dasselbe tabellarische Schicksal ereilte die SG Enniger-Vorhelm.

Der Wendepunkt: Ahlens Torwart Paul-Lucas Lemberg sieht Rot nach einem Foul an Luca Mocciaro. Mit dem Strafstoßtor zum 2:3 war das Ende bei den A2-Junioren eingeläutet.

Die Aufstiegsträume sind ausgeträumt. Keine der drei heimischen Jugendmannschaften hat den Sprung in die Bezirksliga geschafft.

Am härtesten traf es wohl die A2-Junioren RW Ahlens. Die verspielten im letzten Duell der Qualifikation gegen den FC Nordwalde sogar einen bis dahin verdienten 3:0-Vorsprung, den Moataz Barakat Omar (9.), Sinan Aktürk (26.) und nach der Pause Sinan Erkart (52.) herausgeschossen hatten. Kein Wunder, dass Nordwaldes Trainer Gero Mocciaro lobte: „Das war der stärkste Gegner der Runde.“ Konnte sich der Ahlener Kollege Thorsten Schwarz am Ende nichts davon kaufen, denn nachdem Mocciaro auf 1:3 verkürzt hatte, sah Ahlens Torwart Paul-Lucas Lemberg nach einem Foul Rot, den Strafstoß verwandelte Philip Scholthaus zum Anschluss, und in der 74. Minute glich Timo Witt zum 3:3 aus.

Nun lagen die Nerven blank, und in der Nachspielzeit machte der Gast reinen Tisch: Florian Passlick setzt einen Freistoß im Nachsetzen zum 4:3 ins Netz, Lukas Prinz trifft per Freistoß zum 5:3. Kaum ein Trost für Ahlen: Auch Nordwalde hat es nicht geschafft, liegt aber in der Tabelle immer noch vor den Rot-Weißen, die das Schlusslicht bilden.

Gar keinen Punkt ergatterte schließlich die B-Jugend der SG Enniger-Vorhelm, die die Aufstiegsrunde somit als Vierter und Letzter abschließt. Auch beim SC Altenrheine war nichts zu holen, der Gastgeber siegte sauber mit einem 2:0 und überstand nach einer Roten Karte sogar die letzten 17 Minuten ohne Gegentor.

Ebenso wie Ahlen vertändelten die C-Jungs der JSG Neubeckum-Vellern in ihrem Heimspiel einen Vorsprung. Auch, wenn der gegen den SuS Neuenkirchen nach dem Treffer von Filip Mioduzewski mit einem 1:0 aus der 38. Minute nicht so sehr hoch ausfiel. Die Gäste blieben ruhig und konterten mit drei Treffern (51./ 59./ 67.), die die heimischen C-Jugendlichen schließlich mit zwei Zählern immerhin noch auf den vorletzten Rang beförderten. „Wir haben gesehen, dass wir mithalten können“, war Trainer Olaf Kalb nicht unzufrieden. „Aber Neuenkirchen war der stärkste Gegner dieser Runde.“

Nächste Saison werde man wieder angreifen, denken weder Kalb noch seine Jungs ans Aufgeben.