Knackiges Stadt-Derby in Ahlen

Es kann nur einen geben – auch wenn Moritz Lüdemann (l.) von Vorwärts in dieser Szene aus der Saison 2018/19 mit dem ASK-Akteur noch gleichauf ist. Nur der Sieger zieht in Runde zwei ein.

Sie haben getestet, trainiert und viel ausprobiert. Doch damit ist nun Schluss. Denn an diesem Wochenende wartet mit der ersten Runde des Kreispokals das erste Pflichtspiel auf die heimischen Kreisligisten. Gleich zu einem knackigen Derby kommt es am Sonntag um 15 Uhr auf dem Lindensportplatz. Dort empfängt Vorwärts Ahlen den Stadtrivalen von ASK.

„Das wird eine Herausforderung für uns, der wir uns gerne stellen werden“, geht der neue DJK-Coach Eddy Chart mit seiner Truppe motiviert in die Partie. Hinter seinem Team liegt eine anstrengende Vorbereitung, mit der der Übungsleiter gut zufrieden ist. „Die Trainingsbeteiligung war im Durchschnitt sehr hoch und auch in den Testspielen haben wir teilweise sehr gute Halbzeiten gezeigt“, bilanzierte er. Dennoch stand in den Tests unterm Strich nur ein 4:3-Sieg gegen TuS Lohauserholz. Dagegen kassierten die Vorwärtsler gleich fünf Pleiten. Was dem Trainer dabei gar nicht gefiel: „Wir haben zu viele dumme Dinger bekommen. Da haben wir viel zu naiv und lethargisch verteidigt.“ Das soll sich nun im Pokal bessern.

ASK-Coach moniert Defensivverhalten

Auch sein Gegenüber, Philipp Plöger, moniert vor der Begegnung das Defensivverhalten seiner Kicker. „Wir haben in den Tests viel zu oft einfache Gegentore bekommen“, weiß der ASK-Coach und blickt auf die Niederlagen gegen TuS Hannibal (1:6), SF Ay Yildiz Derne (0:1) und VfL Senden (0:3). Dafür funktioniere die Offensive schon tadellos – wie zuletzt bei den Testspielsiegen (12:2 gegen FSG Ahlen 2, 7:0 gegen Vatanspor Meggen und 5:1 gegen Eintracht Werne) bewiesen. Ein weiterer großer Pluspunkt: ASK hat sich nach den zahlreichen Neuzugängen mittlerweile als Mannschaft gefunden. „Die Partie gegen Vorwärts wird eine super Generalprobe für uns“, betont Plöger.

Die weiteren Spiele mit Ahlener Beteiligung: Aramäer Ahlen gegen SV Eintracht Dolberg (Samstag, 15.30 Uhr), BSG Eternit gegen Ahlener SG sowie FSG Ahlen gegen SpVg Oelde (beide Sonntag, 15 Uhr).