Krause und Kortwinkel stehen beim SG-Sieg im Mittelpunkt

Es läuft doch noch bei der SG Sendenhorst. Ziemlich ansehnlich, wie der hochverdiente 1:0 (0:0)-Erfolg des A-Ligisten beim BSV Ostbevern verdeutlichte. Einziges Manko blieb, dass der Erfolg um ein oder zwei Tore zu gering ausfiel. Und aufgrund der Großzügigkeit im Abschluss am seidenen Faden hing. Plötzlich. Denn in Minute 93 steuerte der eingewechselte Lauren Kock von links in den SG-Strafraum und setzte den Ball knapp am langen Pfosten rechts vorbei. Beinahe hätte er für den späten Ausgleich und lange Sendenhorster Gesichter gesorgt. Gab es aber nicht. „Nach zwei Niederlagen und einer noch nicht guten Personalsituation war es gut, dass die Jungs nicht aufgesteckt und sich so präsentiert haben. Dann muss der Sieg auch mal schmutzig sein“, grinste ein zufriedener Spielertrainer Florian Kraus.

