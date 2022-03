Kreisliga-Kellerkinder blicken sorgenvoll Richtung Bezirksliga

Wer steigt auf, wer steigt ab. Spätestens mit dem Re-Start am Sonntag rücken diese Fragen wieder in den Mittelpunkt. Dabei sind die gefährdeten Kandidaten im Ligakeller abhängig von einer anderen Spielklasse.

Der Meister steigt auf. Vieles spricht dabei für den ASK Ahlen. So viel steht vor dem Re-Start in der Fußball-Kreisliga A Beckum fest. Die Zeiten eines Aufstiegsspiels des Ersten sind Geschichte. Aber sonst? – „Das haben wir den Vereinen 28 Mal erklärt. Aber sie geben intern auch die Infos nicht immer weiter. Spätestens am 15. März auf dem Kreistag werden wir das noch einmal klarstellen“, ist für Peter Wiethaup die Nachfrage in Sachen Auf- und Abstiegsregelung normal. Er hat sich daran gewöhnt. Der Kreisvorsitzende reagiert gelassen: „Das ist doch ganz einfach.“

„ »Wen drei kommen, müssen drei gehen« “ Kreisvorsitzender Peter Wiethaup zur Zahl der Absteiger

Drei Mannschaften können aus der Bezirksliga in die A-Liga absteigen. Aktuell sind BW Sünninghausen und SV Westfalen Liesborn gefährdet, der SV Neubeckum wohl eher weniger. „Wenn drei kommen, müssen drei gehen“, sagt Wiethaup zu möglichen Absteigern. Die Zahl der Zugänge aus der Bezirksliga regelt die Zahl der A-Liga-Absteiger in die B-Klasse. Aus der steigen zwei Mannschaften in der Kreisliga-Oberhaus auf..

Gespielt wird dann in der Saison 2022/23 mit 15 Vereinen, aber nach einem 16er-Schlüssel. Heißt: eine Mannschaft hat pro Spieltag frei. Mittelfristig, genauer in der Saison 2023/24 soll die Kreisliga A mit 16 Mannschaften ausgestattet sein.

16er-Staffel kommt

„Wir haben das mehrfach mit den Vereinen besprochen, sie eingebunden. Und wir wundern uns schon, dass wir jetzt noch nicht mit 16 Mannschaften spielen. Aber vielleicht passiert ja noch etwas auf dem Kreistag in zwei Wochen“, sagt Wiethaup. Nach wie vor entspannt. Zunächst ist in Sachen Auf- und Abstiegsregelung in der Kreisliga A im Kreis Beckum ja alles gesagt.