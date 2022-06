„Kurzversion“, aber dafür bunt

Zwei Jahre ohne Sportwoche bei Vorwärts Ahlen gehen zu Ende. Am Wochenende startet das Sportspektakel rund um den Lindensportplatz wieder durch. „Zugegeben, im kleineren Rahmen“, schränkt der Vorsitzende Martin Metzner noch ein, doch wenn man das Programm studiert, wirkt das ganz anders.

Was zuvor als „Kurzversion“ geplant war, wird zwar erst am Samstag starten (siehe Terminplan), doch die Sportwoche endet nicht, wie sonst üblich, an Fronleichnam. Stattdessen legt man noch einen drauf: Den Abschluss bildet in diesem Jahr das Mitgliederfest.

Metzner hatte schon auf der jüngsten Jahreshauptversammlung des Vereins Elemente aus dem traditionellen Jahresabschlussfest im Winter angedeutet. Das konnte ebenfalls zweimal nicht stattfinden.

Rund um das Festzelt wird es die Woche über jede Menge sportliche Aktivitäten geben. Neben einigen Fußballturnieren zeigen Kampfkunst, Tanzsport und Cheerleading ihr Können, und engagierte Sportler können sich beim Beachvolleyball-Turnier, dem Schussmessgerät oder dem vereinsinternen Duell an der Dartscheibe messen – für alle Altersklassen ist etwas dabei.

Am Sonntag treten die Minis hinter den Ball, und später treffen sich die älteren Vereinsmitglieder zum geselligen Nachmittag im Clubheim. Wie es sich in einem Familienverein gehört, kommen dann alle Generationen auf Ihre Kosten. Es ist also angerichtet.

Und voll wird es auch, denn Metzner betont: „Die Mitgliederzahl ist in der Pandemie sogar gestiegen! Wieder so eine verrückte Vorwärts-Geschichte.“

Das Programm der Sportwoche in Ahlen (Lindensportplatz):

Samstag: 10 Uhr Fußballturnier F-Junioren; 10 Uhr Fußball-Speedo-Meter; 12 Uhr Tanzsport-Vorführungen; 13 Uhr Dart-Turnier für Vereinsmitglieder; 14 Uhr Fußballturnier D-Junioren; 17.30 Uhr Fußball-Freundschaftsspiel Vorwärts Ahlen Ü50 - Rot Weiß Ahlen Ü50; 18.30 Uhr Fußball-Freundschaftsspiel Gemütlicher Westen - Alt- und Neu-Ahlen

Sonntag: 10 Uhr Fußballturnier Minis; 12 Uhr Kampfkunst-Vorführungen; 14 Uhr Fußballturnier E-Junioren; 14 Uhr Beach-Volleyball-Turnier; 15 Uhr Geselliger Nachmittag der älteren Vereinsmitglieder

Dienstag: 9 Uhr Fahrradtour der Ü60 (Frühstück/ Abfahrt)

Mittwoch: 17 Uhr Fahrradtour der Ü60 (anschließend gemeinsames Grillen); 17.30 Uhr Fußballturnier der Betriebsmannschaften

Donnerstag (Fronleichnam): 10 Uhr Fußballturnier A-Junioren; 13 Uhr Cheerleader-Vorführungen; 14 Uhr Fußballturnier der Hobby-Mannschaften

Samstag: Internes Sommerfest, Beginn: 15 Uhr