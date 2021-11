Legende Piplica am Stavernbusch

Durch ein kurioses Eigentor gegen Mönchengladbach ist Tomislav Piplica noch vielen Fußballfans in guter Erinnerung. Viele vergessen aber schnell, dass er auch ein ganz passabler Torwart war. Am Wochenende gab der frühere Bundesligaprofi zwei Trainingseinheiten für Nachwuchskeeper beim SuS Ennigerloh.

Vielen der Kinder, die er am Wochenende am Stavernbusch unter seine Fittiche genommen hat, dürfte sein Name oder der seines früheren Clubs gar nichts mehr sagen. Aber es stimmt schon, wenn Marvin Allmendinger vom SuS Ennigerloh voller Ehrfurcht sagt: „Tomislav Piplica ist eine Legende!“

Mit Cottbus in der Bundesliga

Mit Energie Cottbus mischte jener Piplica von 2000 bis 2003 und von 2006 bis 2009 die Bundesliga auf. Vielen Fußballfans ist der Torwart vor allem noch aufgrund eines kuriosen Eigentors anno 2001 in Erinnerung: Gegen Gladbach fiel ihm eine harmlose Bogenlampe auf den Kopf und von dort über die Linie. Dass Tomislav Piplica aber auch ein ganz passabler Torhüter war, gerät angesichts dieser Anekdote oft in Vergessenheit.

„Er war ein besonderer Torwart“

„Dass ein Club wie Cottbus sechs Jahre lang in der Bundesliga spielt, wäre heutzutage gar nicht mehr möglich“, betont Marvin Allmendinger. „Und Piplica hatte daran großen Anteil. Er war ein ganz besonderer Torwart, so wie er hat niemand sonst gespielt“, so Allmendinger weiter. Er muss es wissen, denn der 25-Jährige ist ebenfalls Torwart. Seit acht Jahren ist er die Nummer eins beim SuS Ennigerloh, dazu ist er als Torwarttrainer in der Talentschule von Volker Pröpper tätig und hat vor etwas mehr als einem Jahr eine eigene Torwart-Schule gegründet.

Kuriose Kennenlerngeschichte

Stellt sich nun die Frage, warum der frühere Bundesliga-Profi am vergangenen Freitag und Samstag zwei 90-minütige Einheiten für Nachwuchs-Torhüter leitete? Die Antwort gibt ebenfalls Marvin Allmendinger, der Piplica 2013 persönlich kennengelernt hat. Und diese Geschichte ist fast so kurios wie manch eine Parade des früheren Cottbussers zu guten, alten Erstliga-Tagen.

Damals, also 2013, spielte Allmendinger in der A-Jugend der Hammer Spielvereinigung, während es Piplica im stolzen Alter von 44 Jahren noch einmal beim damaligen Landesligisten FC Eilenburg wissen wollte. Als Allmendinger davon Wind bekam, nahm er Kontakt zu dem Club aus Sachsen auf, stieg in einen Zug, um sich ein Spiel von Piplica im Trikot von Eilenburg anzusehen. Seitdem stehen Piplica und Allmendinger in Kontakt.

22 Anmeldungen in zwei Tagen

Die Anfrage, ob der frühere Profi nicht mal ein Training am Stavernbusch leiten wolle, liegt schon länger zurück, jetzt hat es tatsächlich geklappt. „Innerhalb von zwei Tagen hatten wir 22 Anmeldungen“, so Allmendinger über die Resonanz aus Ennigerloh, aber auch aus anderen Orten.

Und wie war das Training? „Alle waren total begeistert und haben richtig viel mitgenommen“, sagt Initiator Allmendinger. So eine Fußball-Legende verlernt es halt nicht.