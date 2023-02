Leidenschaftliche Gegenwehr bleibt ohne Lohn

Das Spiel hielt was es versprach. Die SG Sendenhorst und Saxonia Münster lieferten sich ein Topspiel auf Augenhöhe, in dem die Gastgeberinnen erst im Tiebreak das Nachsehen hatten. Ein Spiel, das auch beim Trainer für Erstaunen sorgte.

Für einen Sieg hat es nicht gereicht, mit 2:3 (24:26, 25:12, 18:25, 25:18, 8:15) konnten die Spielerinnen der SG Sendenhorst dem Verbandsliga-Primus TuS Saxonia Münster im Topspiel aber immerhin einen Punkt abnehmen und den eignen Siegesdurst wenigstens etwas stillen. Vor so vielen Zuschauern wie noch nie in dieser Saison lieferten sich beide Teams in der Westtorhalle einen abwechslungsreichen Kampf.