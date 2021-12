Mal verliert man, mal gewinnt der andere

Mit dem VfL Gladbeck reist der ungeschlagene Tabellenführer zur SV Eintracht Dolberg. Doch Druck kommt bei der Sieben von Andreas Schwartz nicht auf. Im Gegenteil: Die Gastgeber gehen ganz locker an das Duell heran. Vielleicht gar nicht so schlecht, um doch für eine Überraschung zu sorgen?

Ganz entspannt geht Andreas Schwartz, der Trainer des SV Eintracht Dolberg, in die Partie gegen den VfL Gladbeck am Samstag um 19.15 Uhr in der Mehrzweckhalle. „Wir spielen gegen den ungeschlagenen Tabellenführer, da stehen wir mal einmal nicht unter Druck“, sagt er.

Stimmt, während die Gladbecker mit sieben Siegen und 14:0 Punkten unangefochten an der Spitze der Landesliga-Staffel 4 stehen, haben die Gastgeber bisher nur sechs Pluspunkte gesammelt. Wer da die Favoritenrollen hat, steht außer Frage. Trotzdem freuen sich die Dolberger auf die Partie in eigener Halle. „Klar hast du als Sportler immer das Ziel, dem Tabellenführer die erste Niederlage beizubringen“, setzt Schwartz auf den Ehrgeiz seiner Spieler. Aber wirklich auf der Rechnung hat niemand einen Sieg.

Johannwiemann fehlt

Und deshalb kann der SVE auch ganz locker in das Spiel gehen. Personell hat der SVE-Trainer einige Sorgen, denn neben Carsten Schröer, der immer noch seine Sperre absitzt, wird am Samstag auch Björn Johannwiemann fehlen. „Der ist zusammen mit Niklas Heising in der Abwehr mein Fels in der Brandung“, sagt Schwartz und überlegt, wie er diese Lücke gegen Gladbeck bestmöglich füllen kann.

Auch im Angriff, ohnehin nicht gerade das Prunkstück der Dolberger, wird der wurfgewaltige Johannwiemann fehlen. „Wir werden trotzdem versuchen, uns so teuer wie möglich zu verkaufen“, verspricht der SVE-Trainer.