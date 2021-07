Matej Mikita verstärkt den ASV-Rückraum

Handball-Zweitligist ASV Hamm-Westfalen hat die noch vakante Position im linken Rückraum neu besetzt. Mit Matej Mikita (l.) – hier mit Geschäftsführer Thomas Lammers – kommt ein slowakischer Nationalspieler zu den Westfalen, der zuletzt in der ersten französischen Liga bei Chartres Metropole Handball, dem Tabellenelften der abgelaufenen Saison, unter Vertrag war. Der 26-jährige Rechtshänder erhält einen Zwei-Jahresvertrag beim ASV und wird sich die Position im linken Rückraum mit Marian Orlowski teilen. Mit Chartres feierte Mikita in der Saison 2018/19 den Aufstieg, er steuerte 45 Tore bei. In den Folgejahren kam er verletzungsbedingt nicht mehr häufig zum Einsatz.