Mit Mut und Geduld, Fehler zu erlauben

Bei der Vorhelmer Westfalia geht der Blick nach vorn. Die vergangene Spielzeit, in der es in der Tabelle steil nach unten ging, ist abgehakt. Fehler sind im Team von Manuel Wiesrecker und Marvin Brüggemann dennoch weiter ausdrücklich erlaubt.

So eine Schussfahrt ist zwar rasant und kurzweilig, aber so was brauchen sie in Vorhelm nächste Saison nicht mehr. Von Platz zwei ging es schmissig abwärts auf Rang zwölf, da kam die atemlose Seele fast nicht mehr nach.

„Das war ein schweres Jahr“, erinnert sich der (manchmal) spielende Co-Trainer Marvin Brüggemann ungern. „Aber wir hatten viele junge Spieler einzubauen, und unser Trainer Manuel Wiesrecker musste sich auch einarbeiten. Der Umbruch ist aber jetzt vorbei“, wollen Brüggemann und die Westfalia nicht mehr in die Abstiegszone rutschen.

Dafür steht auch Wiesrecker, der letztes Jahr die B-Lizenz bestanden hat und nun frischen Wind in den Laden bringt. Sein Assistent findet nur Lob: „Es macht Spaß, es gibt konkrete Hilfestellungen bei taktischen Aufgaben“, sagt Brüggemann, der betont: „Wir haben Geduld und Mut, auch Fehler zu erlauben. Das gibt Routine und Selbstvertrauen, denselben Fehler vielleicht nicht nochmal zu machen.“ Zwar hat der Weggang von Marcel Starkmann zur Fortuna Walstedde weh getan, aber die Jugendlichen Maximilian Scharnewski, Jonas Kläsener und Aron Krimphove wollen zusammen mit dem zugezogenen Nouri Schamo (GW Lankern) helfen, Sturzflüge zu vermeiden und die Westfalia dieses Mal auf einem Niveau zu halten. Am besten dauerhaft auf einem ganz hohen...

Test: W. Vorhelm - B.-Hövel 2:3 (0:1)

Tore: 1:1 (33.) Bergedieck, 2:1 (55.) Pörschke

Trainerfazit: „Ein sehr guter Gegner, der uns richtig gefordert hat. Wir sind zwar schwer reingekommen, haben aber den Rückstand noch gedreht. Schade, am Ende hat wohl doch noch die Kraft gefehlt, was aber in Ordnung ist. Auf diesen Erkenntnissen können wir aufbauen.“ (Marvin Brüggemann, Co-Trainer bei der Westfalia)