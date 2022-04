Mrozik trifft dreifach und geht bei Fortunas 6:1 voran

Ob es an der besonderen Trainingseinheit vom Gründonnerstag mit Ismail Alalan (u., r.) gelegen hat? – Auf jeden Fall verbuchte Fortuna Walstedde mit dem 6:1 in Lette den höchsten Saisonsieg und hat nun schon mehr Punkte in der Rückrunde gesammelt, als in der kompletten Hinserie.

Foto: Kleineidam