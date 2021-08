Neuer Dressur- und Springplatz beim RV Ahlen

Es ist angerichtet an der Walstedder Straße! Denn beim Reit- und Fahrverein Ahlen stimmen die Zutaten für das dreitägige Sommerturnier. Auch wenn es mit Verspätung zur Teilnahme an den Dressur- und Springprüfungen bittet. 400 Teilnehmer sorgen für rund 1000 Starts. Und zudem können sich die Reiterinnen und Reiter auf den komplett neuen Springparcours und das ebenfalls neue Dressurviereck freuen.

Das Nennungsergebnis lässt zahlreiche reitsportliche Höhepunkte erwarten: 1000 Starts haben Reiterinnen und Reiter aus ganz Westfalen für des Spring- und Dressurturnier des Reit- und Fahrvereins Ahlen vom 6. bis 8. August gemeldet. „Wir hoffen an allen drei Tagen auf spannenden Sport für viele Pferdesportfreunde“, zeigen sich der Vorsitzende Jochen Dornseifer und Turnierleiterin Alexan­dra Swonke optimistisch.

Die 400 Teilnehmer können sich auf wichtige Änderungen freuen – insbesondere auf den komplett neuen Springparcours und das ebenfalls neue Dressurviereck. „Damit bieten wir ein nochmals schöneres Ambiente“, sagt Dornseifer, „dafür haben auch engagierte Mitglieder bei Arbeitseinsätzen sehr viel beigetragen.“ Ein besonderer Dank gelte „unseren Sponsoren, ohne deren Unterstützung wir ein Reitturnier dieser Größenordnung überhaupt nicht durchführen könnten“.

Insgesamt 25 Prüfungen finden auf dem Dressurviereck und dem Springplatz statt. „Wegen der hohen Zahl der Nennungen müssen mehrere Prüfungen in zwei Abteilungen ausgetragen werden“, so Turnierleiterin Swonke, „beispielsweise haben wir im A-Stilspringen fast 80 Startplätze.“ Der Freitag steht ab 10.30 Uhr mit Dressur- und Springpferdeprüfungen ganz im Zeichen der jungen Turnierpferde. Nachmittags folgen Spring- und Dressurprüfungen der Klasse A. Ein volles Programm erwartet die Aktiven auch am zweiten Turniertag (9 bis 18.15 Uhr) mit Dressuren bis zur Klasse M** sowie Springprüfungen in den Klassen E, A und L.

Der Sonntag beginnt um 8 Uhr auf dem Dressurviereck mit Wettbewerben bis zur L-Dressurreiterprüfung. Die Springreiter sind dann ab 12.15 Uhr mit zunächst zwei L-Springen am Start. Finaler Höhepunkt ist um 15.30 Uhr die Springprüfung der Klasse M* mit einmaligem Stechen.

100 Zuschauer sind möglich

An allen drei Tagen können bis zu 100 Zuschauer (Geimpfte, Genesene, Getestete) gleichzeitig das Turniergeschehen verfolgen. Sie müssen sich entsprechend ausweisen sowie mit der Luca-App einchecken oder ihre Daten an der Eingangskon­trolle eintragen.