Neuer Mittelstürmer für RW Ahlen: Hallo, Herr Kaiser!

Am Samstag in Wuppertal, vor dem überraschenden 2:1 RW Ahlens, hatte der Aufsichtsratsvorsitzende noch ein wenig rumgedruckst – und dann viel- oder besser gar nichts sagend auf die Frage nach möglichen weiteren Verstärkungen geschmunzelt. „Wenn sich noch was tut auf dem Markt, werden wir vielleicht noch zuschlagen“, hatte sich Heinz-Jürgen Gosda da entlocken lassen.

Nun. Es hat sich was getan auf dem Markt – und RW Ahlen doch noch einmal (und vielleicht ja nicht letztmalig) zugeschlagen. Und zwar in Person von Gerrit Kaiser, einem 28-jährigen gelernten Mittelstürmer, der in der zurückliegenden Saison noch für Ahlens Ligakonkurrenten SV Rödinghausen auf Torejagd gegangen war. Kaiser kommt mit der Erfahrung von immerhin 112 Partien (mit 24 Treffern) in Deutschlands vierthöchster Spielklasse, weitere 89 Mal lief er zudem in der Oberliga auf.

Der Stürmer kennt die Ahlener Gegend bestens, wurde er doch in den Jugendmannschaften des SV Westfalia Rhynern „ausgebildet“, wie das heutzutage so gerne heißt, wechselte beim Hammer Vorort-Verein dann auch in den Seniorenbereich und kam dann über den SV Lippstadt nach Rödinghausen.

Er sei „froh, hier in Ahlen zu sein“, sagte er bei seiner Vorstellung, und, dass er sich „unheimlich“ auf die neue Aufgabe freue. Kaiser ist damit der zwölfte neue Spieler im Kader von Trainer Andreas Zimmermann. Gleich zehn der Neuen standen in Wuppertal in der Startformation.

„Wir haben die behalten, die wir behalten wollten und konnten halt andere wie zum Beispiel Andreas Iwan und David Mamutovic nicht halten“, blickt Gosda auf die letzten Wochen zurück. Iwan wechselte zu Schalke II, Mamutovic zum FSV Mainz. „Sebastian Mai war weg nach Oberhausen, bevor wir mit ihm reden konnten“, sagt Gosda. Bennet Eickhoff und Romario Wiesweg wollten kürzertreten. „Vielleicht müssen wir das beim nächsten Mal besser kommunizieren,“ sagt Gosda. „Ständig hieß es, der will weg, der auch. Das gab ein völlig falsches Bild ab. Wir hatten immer alles im Griff – und haben ja auch einen richtig guten Kader zusammengestellt.“