Neuzugang Ismail Budak hat mit ASK Ahlen große Zielen

In diesem Sommer ist Ismail Budak zum Aufsteiger ASK Ahlen gewechselt. Der Telgter ist ein Neuzugang mit großen Zielen. Die Ahlener spielen jetzt gegen die SG Telgte – und, wie ärgerlich, Budak muss zuschauen.

Bis zum Sommer 2020 hat Ismail Budak (oben) bei RW Ahlen gespielt. Jetzt kickt er für ASK Ahlen in der Bezirksliga.

Nach vielen, vielen Jahren trifft Ismail Budak mal wieder auf seinen Heimatclub. Und dann, wie ärgerlich, steht er nur am Rand und nicht auf dem Feld. Der Telgter kommt zwar pünktlich aus dem Türkei-Urlaub zurück, ist aber verletzt und damit zum Zuschauen verdonnert, wenn sein neuer Verein ASK Ahlen am Sonntag (15 Uhr) die SG Telgte erwartet.