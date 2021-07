Norpoth, Biederbick und Dietz blicken gespannt nach Tokio

Am heutigen Freitag werden die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet. Unter besonderen Bedingungen, nicht nur wegen der nicht zugelassenen Zuschauer. Ehemalige und aktuelle Sportler aus der Region machen sich so ihre Gedanken. Darunter Harald Norpoth, Dennis Biederbick und Bernard Dietz.Sie tun dies durchaus mit gemischten Gefühlen.

Die Olympischen Spiele in Tokio werden auch nach ihrer einjährigen Verlegung von massiven Einflüssen der Pandemie gekennzeichnet sein. So sind in den meisten Stadien keine Zuschauer erlaubt.

Am heutigen Freitag werden in Tokio die Olympischen Spiele mit einem Jahr Verzögerung eröffnet. Weitgehend ohne Zuschauer und mit vielen Einschränkungen für Sportler und Offizielle werden sie ganz anders aussehen als viele Sommerspiele zuvor. Die Westfälischen Nachrichten fragten Sportler aus dem Kreis Warendorf nach ihren Erwartungen an die 17 Tage.

„Ich freue mich für die Athleten, dass die Wettkämpfe stattfinden werden, aber sie werden nicht vergleichbar oder von der Wertigkeit her gleichbedeutend sein mit Olympischen Spielen in vergangenen Jahren“, sagt Harald Norpoth, der 1964 in Tokio, 1968 in Mexico-City und 1972 in München am größten Sportevent der Welt teilgenommen hat. Der ehemalige Weltklasse-Leichtathlet aus Telgte glaubt nicht, dass diesmal so etwas wie Flair aufkommen wird. „Man muss wegen der Pandemie ja geradezu alles tun, um dies zu verhindern. Es soll ja gerade keine Kontakte im Olympischen Dorf und drumherum geben. Das Gros der Teilnehmer hat sich sicher auf andere Spiele gefreut.“

Natürlich werden beim Silbermedaillengewinner über 5000 Meter schöne Erinnerungen an 1964 dabei sein. „Aber ich wäre nicht in Versuchung gekommen, hinzufliegen. Man würde ja auch nichts wiedererkennen, es sind ja ganz andere Stadien“, so der 78-Jährige, der sich vor allem die Leichtathletik als Königin der Sportarten im Fernsehen angucken wird. „Aber ich hätte auch gerne den Schwimmsport angeschaut.“ Dessen Finals laufen allerdings zu nächtlicher Stunde deutscher Zeit.

Mit gemischten Gefühlen wird Dennis Biederbick die Bilder aus Tokio sehen. Dem Ahlener 800-Meter-Läufer fehlten 0,7 Sekunden, um einen Platz im DLV-Kader zu ergattern. „Ich werde so viel schauen, wie ich kann“, sagt der 23-jährige Polizist. „Es ist traurig, dass die Zuschauer komplett ausgeschlossen werden mussten. Das ist schlecht für die Atmosphäre und bitter für die Sportler, wenn man fünf Jahre darauf hingearbeitet hat. Stimmungsmäßig wird es wie bei Kreismeisterschaften sein, aber aus virologischer Sicht ist es die richtige Entscheidung.“ Im Übrigen wird er für Paris 2024 einen neuen Anlauf nehmen und freut sich jetzt schon auf die European Championships 2022 in München. „Die Norm dafür habe ich schon, ich muss sie nur noch mal bestätigen.“

Bernard Dietz wäre 1972 um ein Haar bei den Sommerspielen in München dabei gewesen. Trainer Jupp Derwall hatte ihm 1970 eine Einladung zur Amateur-Nationalmannschaft geschickt, in der damals unter anderem auch Uli Hoeneß und Ottmar Hitzfeld spielten. Ein Profi-Vertrag mit dem MSV Duisburg machte seine Olympia-Teilnahme dann aber unmöglich, da zu Zeiten von IOC-Präsident Avery Brundage dort lediglich „Amateure“ zugelassen waren.

Dietz wird den Jubel von den Rängen vermissen

„Nee, Flair wird in Tokio wohl nicht aufkommen. Man freut sich auf den Einmarsch ins Olympiastadion und dann ist da kein Jubel von den Rängen. Das ist traurig für die Athleten“, bedauert der 73-jährige Walstedder. „Für Stefan Kuntz tut es mir leid, dass ihm so viele Fußballer nicht zur Verfügung stehen.“

Der Kapitän der deutschen Europameisterelf von 1980 ist dabei nicht nur auf den Fußball fixiert: „Ich bin in erster Linie an den Mannschaftssportarten, aber auch an Leichtathletik und Tennis interessiert.“ Und so freut sich „Ennatz“ dann doch auf großen Sport aus Japan.

Franziska Heinz wird ebenfalls ein Auge haben „auf alles, was mit dem Ball zu tun hat. Ich hatte früher häufiger mit Fabian Hambüchen zu tun und schaue deshalb auch gerne Turnen“, so die 187-fache Handball-Nationalspielerin, Olympia-Teilnehmerin 1996 in Atlanta und heutige Trainerin des Damen-Oberligisten SC Everswinkel. „Ich bin da zwiegespalten und kann mich durchaus in die Sportler reinfühlen. Vor leeren Rängen zu starten, ist suboptimal, aber die Bundesliga hat es ja auch hinbekommen. Letztlich ist es die richtige Entscheidung. Die Verschiebung um ein Jahr war auch gut und fair gegenüber den Sportlern.“

Die ehemaligen Spitzensportler gehen also mit eher geringen Erwartungen in Sachen Atmosphäre und Stimmung in die Spiele der 32. Olympiade. Die Vorfreude auf das Top-Event ist gedämpft, aber dennoch durchaus spürbar.