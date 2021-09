Nur nicht hetzen – das wird schon

Noch wartet Gianluca Marzullo auf seinen ersten Treffer in der neuen Saison für Fußball-Regionalligist RW Ahlen. Aber der 30-jährige Stürmer gibt sich entspannt vor dem samstäglichen Auftritt in Homberg. „Wir spielen ja Vollgasfußball, da ist es da vorne nicht immer so leicht. Aber ich werde gesucht, die Bälle kommen schon.“ Auch von zwei Neuverpflichtungen für die Offensive lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen.

Alles ist schwierig, bevor es leicht wird. Damit kennt sich Gianluca Marzullo aus. Der Stürmer und RW Ahlen – Brüder im Hoffen und Harren, denn beide brauchen so ihre Zeit, ehe es richtig knallt, so scheint es.

„Natürlich, es geht immer besser“, übt sich der Deutsch-Italiener in einer seiner Kernkompetenzen, der Geduld, und stellt sich brav hinten an. „Wichtig ist erst einmal, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt.“

Gesprochen wie ein Profi. Aber tief in seinem Innern brodelt es natürlich dennoch. Der Mittelstürmer wartet auch in Homberg am Samstag auf sein erstes Tor in dieser Saison. Das berühmte erste; das eine, das als Dosenöffner herhalten kann.

Aber der 30-Jährige bleibt gelassen, kennt das Geschäft und vor allem sich selbst. „Wir haben alle keinen Druck im PCC-Stadion. Die Liga ist jung und noch lange nicht zu berechnen.“ Gerade gegen den Tabellennachbarn, der letztes Saison gegen Ahlen gleich zweimal eine Rutsche kassiert hat, wäre doch eine passende Gelegenheit: Ahlen mit dem ersten Sieg, Marzullo mit seinem ersten Treffer, oder?

Nichts da, Ruhe bewahren, will sich Marzullo nicht hetzen lassen. Er hat da so seine Erfahrungen. In der letzten Serie hatte es auch erst am drittletzten Spieltag in Bergisch Gladbach geknallt. Zwei Tore da, zwei weitere bis zum Nichtabstieg – RW Ahlen und sein Stürmer haben ungefähr denselben Rhythmus. „Da kamen noch elf Pfostenschüsse dazu“, seufzt er. „Manchmal fragt man sich dann schon, warum ...“

Solche Zweifel hat er derzeit noch nicht. Fein abwarten. „Wir spielen ja Vollgasfußball, da ist es da vorne nicht immer so leicht. Aber ich werde gesucht, die Bälle kommen schon.“ Selbst, dass es nun in des Gegners Strafraum enger wird, kann ihn nicht schrecken. Denn heute sind auch die neuen Offensiven, Andreas Ivan hinter der und Terence Groothusen in der Spitze, spielberechtigt.

Was Marzullo ohne Verdrängungsangst begrüßt. „Konkurrenz belebt das Geschäft. Alles super Typen“, ist er entspannt und wartet jetzt erstmal auf Homberg. Vielleicht knallt’s da. Und wenn nicht, locker bleiben – alles kommt zu dem, der warten kann. Schließlich ist die Karriere noch lange nicht beendet. „Ich spiele so lange, wie mein Körper mich trägt“, grinst er. Na, dann hat’s ja noch Zeit.