Oberwasser am Niederrhein – RW Ahlen gewinnt 3:2 in Oberhausen

RW Ahlen bleibt in der Regionalliga West auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen. In Oberhausen gab es ein 3:2.

Er kam, sah und traf, der Andre Dej, bereitete noch einen Treffer vor und verabschiedete sich bereits vor dem Schlusspfiff in den Feierabend. Gerade einmal 35 Minuten hatte er da auf dem Rasen des Oberhausener Niederrhein-Stadions gestanden und das Spiel mal eben so zugunsten seiner Ahlener in Richtung 3:2-Auswärtssieg gedreht. Selten war „Kurzarbeit“ effektiver.

„War alles so abgesprochen,“ erklärte der „Joker“ nach dem Schlusspfiff. Alles, auch das mit dem Tor und der Vorlage nach der Einwechslung? „Ja klar“, sagt Dej und lacht. „Ne, Quatsch. Aber schon, dass ich es versuche, so lange es geht.“

Denn eigentlich ging es gar nicht bei ihm. Weil das Knie so schmerzte und eine MRT-Untersuchung in den nächsten Tagen zeigen soll, was Sache oder kaputt ist.

So wurde Dej wie abgesprochen in der 54. Minute beim Stande von 1:1 ins Rennen geschickt, in dem Ahlen nach seinem Treffer mit 2:1 die Führung übernehmen konnte. Gegen Kaan-Marienborn hatten zwischen Dejs Einwechslung und Dejs Treffer noch 17 Minuten gelegen, am Samstag waren es nur noch 16. Was er im Spiel gegen Düren ja ruhig noch mal toppen könnte. „Schauen wir mal“, lacht Dej, der dann aber doch lieber länger mitwirken würde, als Tore in immer kürzeren „Einwechslung-Jubel-Abständen“ zu erzielen.

Wichtiger aber sei es gewesen, „dass ich der Mannschaft helfen konnte,“ sagt er, was man so sagt als höher spielender Fußballer in solchen Situationen. Einer Mannschaft übrigens, die laut ihres Trainers Andreas Zimmermann eine „absolute Mentalitätstruppe“ ist. „Gegen Kaan-Marienborn sind wir nach Rückstand zurückgekommen, heute auch“, freute sich „Zimbo“ über „unsere acht Punkte aus den vergangenen vier Spielen“, den Zählern 17 bis 19 insgesamt.

„Wir haben hier verdient gewonnen, Hüseyin Bulut hätte mit dem 4:1 alles klarmachen müssen, als er nur die Latte traf, das 1:0 durch Gianlucas Marzullos nach vier Minuten hätte nach Ansicht der Fernsehbilder auch nicht aberkannt werden dürfen.“

Kapitän Cihan Özkara sieht RWA „auf jeden Fall wieder in der Spur“ und ergänzt: „Auf dieser Leistungs können wir aufbauen, müssen aber auch nachlegen.“ Am besten schon Samstag gegen Aufsteiger Düren, oder? „Auf jeden Fall“, schmunzelt Özkara. Mit dann möglichen 22 Punkten wäre man erst recht in der Spur.