Oliver Glöden übernimmt Aramäer Ahlen

Oliver Glöden kehrt an den Spielfeldrand und auf den Trainingsplatz zurück. Nach den Ferien steigt der 43-Jährige bei Aramäer Ahlen ein und tritt beim Fußball-B-Ligisten die Nachfolge von Heinz Schroth an, der vor zwei Wochen freigestellt wurde. Schroth hatte seinerseits im Sommer Christian Maschinski abgelöst. Aramäer hatte sich zur neuen Saison freiwillig aus der A-Liga zurückgezogen.

Das will natürlich gut überlegt sein. Und Oliver Glöden hat es sich tatsächlich nicht leicht gemacht. Nun aber kommen sie endlich zusammen: Am 27. Oktober wird Glöden Trainer beim B-Ligisten Aramäer Ahlen.

Auf den ersten Blick deutlich unter dem Ehrgeiz des ehemaligen Spielers in der zweiten Liga und Regionalliga. Aber man hat sich Zeit zum Beschnuppern gelassen.

Celik dachte sofort an Glöden

Beim Aramäer-Vorsitzenden Ilyas Celik hat Glöden auf dem U13-DFB-Stützpunkt Beckum seine B-Lizenz gebaut. „Oliver hat natürlich höhere Ambitionen. Er war erst zurückhaltend und wollte sich die Jungs in Ruhe anschauen“, verrät Celik, der sofort an Glöden dachte, als der Aramäer-Posten vor zwei Wochen frei geworden war.

Nach fünf Niederlagen hatte man den Cheftrainer Heinz Schroth, seit Sommer Nachfolger von Christian Maschinski, freigestellt. „Er hatte keinen Zugang mehr zu den Jungs gefunden“, bedauert Celik, für den das 0:11-Pokaldesaster gegen Barisspor den Ausschlag gab. „Da wusste ich, es hat keinen Sinn mehr.“

Wunschkandidat wollte nach 15 Minuten wieder gehen

Aber Wunschkandidat Glöden musste sich selbst überzeugen, nach dem Celik und Kapitän Nicolas Karagün das Traineramt übernommen hatten. Gegen Wadersloh II am vorletzten Sonntag wollte der 43-Jährige, der nach Stationen in Warendorf auch in Vorhelm und zuletzt bei Vorwärts Ahlen auf der Trainerbank saß, schon nach 15 Minuten wieder gehen. Aber Ilyas Celik hielt seinen Kandidaten zurück, die Aramäer gewannen 3:0, und Oliver Glöden knirschte: „Da ist ja doch Potenzial drin.“

Es war der Durchbruch bei den Verhandlungen, und Celik freut sich, die Verantwortung wieder abgegeben zu können. „Wir haben nach unserem freiwilligen Rückzug in die Kreisliga B wieder viele junge Spieler, die geführt werden müssen“, setzt er auf den Ex-Spieler auch von Preußen Münster, SC Roland und RW Ahlen, der nach seinem Urlaub die Weichen stellen soll.

Kein Mann nur für den Klassenerhalt

Wobei das erste Ziel noch bescheiden ist: „Mehr gewinnen als verlieren“, denkt man beim aktuell Siebten der Kreisliga B derzeit nicht an Aufstiege. „Wir hätten nichts dagegen, aber ein Ziel ist es nicht“, nickt Celik. Und meint vielleicht: noch nicht. Denn wer sich in der B-Liga einen Glöden holt, steht nicht im Verdacht, nur die Klasse halten zu wollen.