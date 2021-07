Präzision schlägt Tempo im Parcours

Als die letzte Siegerschleife vergeben war, konnte Franz Gemmeke ein Fazit ziehen. Mit rund 400 Nennungen war es ein eher kleines Turnier, das aber viel im Angebot hatte. Die Prüfungen in den mittelschweren Klassen wurden nur ein klein wenig vermisst. Weil die Nachfrage sehr gering war, wurde das Stilspringen auf M-Niveau aus dem Programm genommen.

„Wir sind froh, das Turnier ausgerichtet zu haben“, sagte Franz Gemmeke. Der 1. Vorsitzende des RV Rinkerode hatte im Vorfeld mit dem einen oder anderen Problemchen zu tun, zum Turnier aber war alles sauber gelöst. „Ich bin hundertprozentig zufrieden“, meinte der Turnierchef. Die Zahl der Nennungen hätte vielleicht höher sein können, aber wer will nach zwei Tagen, an denen so ziemlich alles klappte, schon meckern.

„ »Ich bin hundertprozentig zufrieden« “ Franz Gemmeke, 1. Vorsitzender des RV Rinkerode

Zumal die eigenen Reiter im Parcours und im Viereck Veranstalter und Zuschauern viel Freude machten. Wie Charlotte Moddemann: Mit Mic Mac und der Wertnote 7,8 gewann sie den Stil-spring-Wettbewerb, mit Nicolino (WN 7,3) wurde sie Vierte. In der Springprüfung der Klasse E holte sich Charlotte Voss mit Zackomoh die Schleife für Platz drei ab, der Sieg ging an Pit Strotjohann vom RV Ostbevern mit Top Balina. Auch im Viereck wusste der Nachwuchs zu überzeugen. Den Dressurreiter-Wettbewerb beendeten Hannah Wirth, Charlotte Moddemann und Mika-Sofie Richter auf den Plätzen zwei bis vier. Eine Schleife für Platz drei gab es auch für Franziska Gemmeke und Sissi in der A-Dressur. In der Dressurreiterprüfung auf L-Niveau holte sich die Lokalmatadorin mit Exquidu Rang vier. Mit Sissi siegte Franziska Gemmeke am Sonntag in der zweiten Abteilung der Dressurreiterprüfung der Klasse A, in der ersten Abteilung war Charlotte Voss mit Top Viete Zweite.

Mit den Erfolgen ging es für die Gastgeber in den Springprüfungen weiter. Jule Weber (mit Leopold) und Annika Bullermann (mit Clara) landeten im Springen der Klasse A** auf den Plätzen zwei und drei. Im Springreiter-Wettbewerb siegte Mathilda Voß mit Top Goldi und der Wertnote 8,2, mit Zackomoh wurde sie zudem Dritte (WN 7,7).

Ein echter Höhepunkt zum Abschluss

Und da blieb noch das abschließende L-Springen, bei dem sich die Lokalmatadoren aufgrund der Ergebnisse im Turnierverlauf Chancen ausrechnen durften. Das bestätigte Jule Weber, die mit Leopold Zweite wurde hinter Sabrina Rusche. Die Reiterin vom RV Ostbevern hatte mit Amazing als erstes Paar 65,11 Sekunden vorgelegt. Dies erwies sich als echte Messlatte. Celine Nees und Pia waren für die Gastgeber auf Kurs, diese Marke noch zu verbessern. Am vorletzten Hindernis fiel jedoch eine Stange, so reichten die 63,47 Sekunden noch zum fünften Rang vor Vereinskollegin Anja Lechtermann und Caliero.

„Mit diesen Ergebnissen können wir sehr zufrieden sein“, fasste Franz Gemmeke den sportlichen Teil zusammen. Jetzt will sich der RV-Nachwuchs auf die Kreismeisterschaften vorbereiten.