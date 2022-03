Premierenfieber in der Padel-Box

Es rappelt in der Kiste, besser in der Padel-Box an der Sachsenstraße. Denn die Anlage ist am Samstag und Sonntag Schauplatz des größten Padel-Turniers Deutschlands. Die Trendsportart ist zweifellos auf dem Vormarsch, mobilisiert die Aktiven. So auch in der Wersestadt, wenn sich über 80 Spielerinnen und Spieler den Partien bei der ersten Ahlener Stadtmeisterschaft stellen werden. Dabei geht es nicht nur sportlich lebhaft zu.

Premierenstimmung in Ahlen. Spürbar. Schließlich wird das Sportangebot der Stadt um ein Event erweitert. Denn am Samstag und Sonntag (26./27. März) geht es der Padel-Box an der Sachsenstraße um die erste Stadtmeisterschaft in der Trendsportart. Ab jeweils 10 Uhr kämpfen über 80 Teilnehmer erstmalig um den stadtinternen Titel im Padel-Tennis.

Padel ist derzeit in jeder Munde. Verbunden mit dem Hauch von etwas Neuem. Auch in der Wersestadt hat sie ihren Platz. Erst Anfang des Jahres wurde mit der Halle in Ahlen Deutschlands derzeit größte Padelanlage eröffnet. Sie bietet in der Region die Möglichkeit, auf sechs Courts die „schnellst wachsende Sportart der Welt“ selber einmal auszuprobieren.

32er-Teilnehmerfeld bei den Herren

„Bereits kurz nach der Eröffnung waren unsere Prime-Time-Zeiten ausgebucht. So haben wir uns entschieden den Padelspielern aus der Region ein besonderes Turnier anzubieten“, sagt Laurenz Bussmann, der Location Manager des Gastgebers. Fast wurde auch er von der Resonanz überrascht. „Wir haben inzwischen einige Spieler auf ganz gutem Niveau. Da haben wir vor drei oder vier Wochen die Idee auf den Weg gebracht, ein Turnier zu veranstalten. Mit Blick auf die Zahlen lagen wir wohl richtig“, gesteht Bussmann. Bei den Herren ist ein 32er-Feld zusammengekommen, bei der Damen- und in der Mixed-Konkurrenz sind die Felder etwas überschaubarer.

„ »Bei uns muss es nicht ruhig sein« “ Lorenz Bussmann setzt auch auf den Faktor Stimmung

Was der Vorfreude keinen Abbruch tut. „Wir erwarten ein herrliches Wochenende mit guten Ballwechseln und in toller Atmosphäre“, hofft der Organisator und ergänzt: „Anders als im Tennis muss es bei uns nicht ruhig sein und zugehen.“ Heißt im Klartext: Bei den Stadtmeisterschaften gibt es heiße Rhythmen aus den (Lautsprecher-)Boxen inklusive. Was auch die Teams anspornen dürfte. Denn Padel spielt man ausschließlich im Doppel. Mittlerweile gibt es in Spanien über 12000 Padel-Anlagen mit über sechs Millionen Spielern. Weltweit spielen rund elf Millionen Menschen diesen Sport.

Ein Court besteht aus einem Kunstrasen und einer umschließenden Glas-Stahl-Konstruktion. Das Besondere an Padel: der Ball darf gegen diese umliegenden Seiten- und Rückwände prallen. Auch wenn sich das kompliziert anhört, verhält es sich genau umgekehrt – Padel ist einfach zu lernen. Das Spiel ist zwar dynamischer, aber wesentlich langsamer als Tennis. Dank des handlichen Schlägers mit einem kurzen Griff sind die Grundtechniken des Padelspiels auch bei Anfängern schnell beherrscht.

Seit 2005 existiert die World Padel Tour, eine Pro-Tour nach dem Vorbild der ATP im Tennis. Bei der WM in Doha belegte die deutsche Padel-Nationalmannschaft einen guten zehnten Platz. Am Wochenende geht es in Ahlen zunächst einmal um die Stadttitel inklusive Sachpreisen von 1000 Euro – und um eine perfekte Premiere.

Samstag (26. März): Männer mit Vorrunde bis Viertelfinale

Sonntag (27. März): Mixed-Kategorie, Damen Finals und Herren Finals; Siegerehrung gegen 19 Uhr

Spielbeginn an beiden Tagen: 10 Uhr

Austragungsort: Padel-Box an der Sachsenstraße 33 in Ahlen