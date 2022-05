Pure Freude bei Lisa-Christin Linstedt

Eva Ellebracht erlebte am Wochenende beim Dressur- und Springturnier des RFV Vornholz ihre Premiere als Turnierleiterin. Die Pferdesportler(innen) freuten sich derweil über gute Rahmenbedingungen und die eine oder andere Überraschung. Auch für heimische Teilnehmerinnen.

Reiten: Turnier in Vornholz

Als eine echte „Gute-Laune-Veranstaltung“ entpuppte sich das Dressur- und Springturnier des Reit- und Fahrvereins Vornholz. Und das lag nicht nur an dem herrlichen Frühsommer-Wetter. Die Mitglieder des Vereins hatten mit ihrem Engagement für ideale Rahmenbedingungen gesorgt. So fiel für Eva Ellebracht, zweite Vorsitzende des Vereins, eine Premiere auch perfekt aus. In Vertretung des ersten Vorsitzenden Markus Scharmann hatte Ellebracht die Turnierleitung der Großveranstaltung mit mehr als 900 Starts übernommen.