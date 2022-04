Rangelei mit Spieler - Ahlen siegt nach Unterbrechung

Die Regionalliga-Partie zwischen dem FC Wegberg-Beeck und Rot-Weiß Ahlen wurde nach Rangelei, an denen neben „Fans“ offenbar auch ein Spieler beteiligt war, für längere Zeit unterbrochen. RWA holte trotzdem wichtige Zähler.

Was jetzt? Ahlens Co-Trainer René Grabowski erkundigt sich im Tumult nach der Sichtweise der Schutzmänner. Aber es ging weiter, zum Glück für RW Ahlen.

Wichtig ist, was hinten rauskommt. Und das ist ein fades 1:0 für RW Ahlen, das sich so beim FC Wegberg-Beeck aus dem gröbsten Abstiegsschlamassel herausgespielt hat. Bedeutend aufregender war am Samstag die Spielunterbrechung von über einer Stunde, die diesen wichtigen Sieg der Gäste beinahe gekippt hätte.

Eine geschlagene Stunde lang hatten sich beide Seiten im Kellerduell abgemüht. RW Ahlen, mit den Vorwärtsdränglern Mamutovic, Ivan, Marzullo, Mai und Holldack und somit der vollen Offensivpower angetreten, wurde seiner gefährlich scheinenden Aufrüstung nicht gerecht. Wegberg-Beeck hingegen hatte sogar leichte Vorteile, die aber ohne kreative Impulse im Abstiegskrampf verpufften.

Spiel eine Stunde lang unterbrochen

War wohl langweilig genug, dass einige Fans, Besucher, Zuschauer - wer auch immer - anfingen, sich ab der 60. Minute hinter dem Beecker Tor zu prügeln. Und da die wohl nicht ausreichten, sprang unter anderem der Beecker Spieler Shpend Hasani helfend hinzu, um mitzumischen. Da im pittoresken Waldstadion kein abgesperrter Raum für Gästefans existiert und sich die Ahlener völlig frei bewegen konnten, ließen die sich nicht lange bitten, um die Rudelbildung mit Rabatz und Radau komplett zu machen.

Natürlich unterbrach Schiedsrichter Marco Goldmann (Warendorf ) die Partie, die Polizei sorgte für Ruhe, führte die Ahlener Ultras zu ihren Bussen und schickte sie umgehend nach Hause. Große Diskussionen schlossen sich an, das Spiel stand selbstverständlich auf der Kippe, aber beide Seiten schienen - auch angesichts der prekären Tabellensituation - daran interessiert, das Spiel fortzusetzen. Das zog sich: Nach über einer Stunde erst erschienen beide Teams wieder auf dem Rasen, um ab Minute 61 neu zu beginnen. Allerdings ohne Hasani, der dank seiner nicht gerade deeskalierenden Aktion die Rote Karte gesehen hatte.