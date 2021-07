Reizvoller Start für Telgte, Freckenhorst und den SVD

„Das geht doch gut los“, ist Christian Franz-Pohlmann zufrieden mit dem Spielplan in der Fußball-Bezirksliga 7. Zuerst spielt sein TuS Freckenhorst zuhause gegen den VfL Wolbeck (29.8.), dann bei RW Westönnen (5.9.) und wieder daheim gegen die SG Telgte (12.9.). „Das ist doch eine riesen Sache. Gleich zwei Derbys im eigenen Stadion, das wird auch für die Zuschauer sehr interessant“, findet der TuS-Übungsleiter.

Die Busch-Buben aus Telgte beginnen derweil beim Mitfavoriten Westfalia Soest, empfangen anschließend den SC Sönnern, um am dritten Spieltag an den nahen Freckenhorster Feidiek zu fahren. „Wir haben in der kurzen Vorsaison einen Eindruck bekommen, was Soest leisten kann“, weiß Frank Busch, was sein Team gleich in den ersten 90 Minuten erwartet. Nach acht Partien hatte Soest 20 Zähler auf dem Konto.

Der Fahrplan für den SV Drensteinfurt sieht den Saisonauftakt beim TuS Lohauserholz vor. Dem folgt gegen BW Sünninghausen die erste Heimpartie, ehe es in Runde drei zum TuS SG Oestinghausen geht.

Zu weiteren Derbys kommt es am 3. Oktober gleich per Doppelpack – SVD gegen TuS sowie SG Telgte gegen den VfL Wolbeck. Am 11. November (11. Spieltag) erwartet die SG Telgte den SVD.

Verschnaufpausen sieht die 17er-Staffel auch vor. Die SG Telgte setzt am 17. Oktober aus, der SV Drensteinfurt am 5. Dezember sowie der TuS Freckenhorst am 12. Dezember. Mit dem 16. Spieltag endet am 19. Dezember der erste Saisonteil. Der zweite beginnt mit dem letzten Hinrundspieltag am 6. Februar 2022.