Rotweißer Frieden zum Härte-Monat

Gute Nachrichten vor dem Härte-Monat. Denn seit Donnerstag sind sich RW Ahlen und Trainer Andreas Zimmermann so gut wie einig. Eine Entwicklung, die nun auch auf dem Spielfeld für ordentlich Rückenwind sorgen soll. Am besten natürlich schon gegen den SC Wiedenbrück.

Teamwork: Kevin Kahlert (l.) und der frisch gebackene Papa Patrik Twardzik räumen gemeinsam ab. Gerade in der Abwehr wird RW Ahlen gegen Wiedenbrück gefordert sein.

Und es bewegt sich doch! Seit Donnerstag, also seit dem letzten Gespräch, sind sich RW Ahlen und sein Trainer so gut wie einig. Eine Entwicklung, die sich nun positiv auf die Leistung auswirken soll.

„Es sind gerade noch Kleinigkeiten. Noch ist nichts unterschrieben, aber es läuft“, sagt Andreas Zimmermann und freut sich, dass der zu erwartende Frieden im Hause passend zum folgenden Härte-Monat ausgehandelt ist. „Meine Personalie wird noch mal einen echten Schub geben. Unser Manager Joachim Krug hat auch gleich die ersten Gespräche mit den Spielern geführt“, geht Zimmermann etwas beruhigter in die neun Spiele innerhalb von nur vier Wochen.

Frieden passend zum Härte-Monat

Und gleich heute das erste im Programm, und wie bei allen folgenden acht Duellen, am besten ein Pflichtsieg. Der SC Wiedenbrück steht zwar auf Platz sieben jenseits von Gut und Böse, hat aber beileibe nicht vor, in Ahlen die dritte Niederlage in Folge zu kassieren. „Ich kann keine Negativtendenz erkennen“, beruhigt der SCW-Trainer Daniel Brinkmann die Gemüter. „Und nervös sind wir erst recht nicht.“

Kann Zimmermann weltbest verstehen. „Auch, wenn Wiedenbrück mal einen Durchhänger hat, die sind einfach schnell wieder da und können einen Dreier holen.“ Also nichts mit entspannter Hilfe aus der Nachbarschaft.

Ahlener Verteidigung ist wieder vollzählig

Umso besser die Nachricht, dass zumindest die Ahlener Defensive wieder vollzählig ist. Der Test des coronaverdächtigen Wiesweg war negativ, Francis ist entsperrt, und Twardzik wurde endlich stolzer Papa. „Voller Vaterfreuden dabei, das befreit doch“, lacht der Trainer und hat selbst am meisten Spaß.

Nur im Angriff fehlen weiter Holldack und Ivan, von denen vor allem Ivan für den Akkord der nächsten Wochen geschont wird. Aber man hat ja noch Marzullo, vor dem der Wiedenbrücker Kollege Respekt hat: „Marzullo ist zwar nicht der Schnellste, aber verdammt clever“, warnt Brinkmann vor den Finten des Ahlener Offensiven. „Ahlen ist sehr präsent in den Zweikämpfen und stark bei Standards.“

Solche Komplimente hört Andreas Zimmermann ja gerne, nur umsetzen müssen sie es noch. „Einfach wird das nicht“, schwant es dem Coach bereits, dass der Abstiegskampf seine Tücken hat. Erst recht, wenn Wiedenbrück auf seinen Trainer hört. „Voll motiviert und nicht nachlassen“, fordert Brinkmann und warnt: „Sonst werd’ ich anders!“ Was auch immer er meint.