RV Ostbevern und RFV Gustav Rau Westbevern im Fokus

Allmählich hält der Normalzustand im Kreisreiterverband Warendorf Einzug. Im Turnierkalender gibt es für die nächsten Wochen keine rot markierten Termine mehr, die eine Absage darstellen. Stattdessen sind die Veranstaltungen nun eng getaktet. Als nächstes steht das Turnier des RZFV Ennigerloh-Neubeckum auf dem Plan. Dort startet auch der Volksbank-Springpokal 2021.

Reichlich Nennungen

Zwei Tage hat der RZFV Ennigerloh-Neubeckum für sein Turnier angesetzt. Am Samstag geht es in den Dressuren und im Springen bis zur Klasse L. Am Sonntag konzentriert sich das Programm ganz auf den Springsport. Im Mittelpunkt steht dann die erste Wertungsprüfung des Springpokals (14 Uhr), für die reichlich Nennungen vorliegen. Titelverteidiger sind gleich zwei Mannschaften: 2019 teilten sich der RV Ostbevern und der RFV Gustav Rau Westbevern den Gesamtsieg. Beide Teams kommen auch diesmal in Frage für die vorderen Plätze, aber wie die Vergangenheit zeigte, können auch einige andere Mannschaften ganz vorne mitmischen. Eine erste Tendenz wird am Sonntag nach dem Auftakt feststehen. Um 14 Uhr geht der erste Reiter in den Parcours, ausgeschrieben ist diese Prüfung auf L-Niveau.

Danach geht es im Springpokal in Sendenhorst weiter (27. bis 29. August), nur eine Woche später folgt in Warendorf (4./5. September) schon die dritte Prüfung. Bis zum Finale bleiben dann noch acht Wochen Zeit. Die Entscheidung um den Gesamtsieg des Springpokals 2021 wird beim Turnier des RFV Alverskirchen-Everswinkel am 16. und 17. Oktober fallen.