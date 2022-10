RW Ahlen abermals auf Augenhöhe

Klar. Die Tabelle lügt nicht. Aber sie sagt halt manchmal auch nicht alles über das wahre Leistungsvermögen aus. Als Drittletzter führt das Zahlenwerk der Regionalliga die Rot-Weißen aus Ahlen, die jetzt aber nacheinander mit dem Zweiten Rödinghausen und dem Dritten aus Schalke auf Augenhöhe agierten – und mehr als die beiden Punkte hätten einfahren „können, müssen, sollen“ wie es Trainer Andreas Zimmermann nach dem 2:2 formulierte.

„Ach, es ist doch so verdammt eng in der Tabelle. Da geht es ganz schnell auch wieder nach oben“, bleibt der „Zimbo“ wie immer ganz gelassen. „Wir sind da wie die Eichhörnchen und sammeln Punkt für Punkt“.

Große Sprünge aber macht man nur durch große Schritte, sprich Siege. Und das wird in den kommenden Wochen nicht leichter. Erst kommt Samstag Kaan-Marienborn, dann geht es nach Oberhausen.

Aber wer weiß, die guten Teams scheinen Ahlen zu liegen. Wenn man sich auch Samstag zunächst etwas schwergetan und auf Schalke 45 Minuten lang keine einzige Torchance herausgespielt hatte. „Da hatten wir auch in zwei, drei Szenen mächtig Glück“, gab Zimmermann offen zu, der sich an dieser Stelle ausdrücklich bei seinem Schlussmann Robin Brüseke bedanken wollte: „Der hat mehrfach super gehalten,“ so Zimmermann. Brüseke hatte einen Schuss des Ex-Ahleners Andreas Ivan an die Latte lenken können und dann gleich zweimal in 1:1-Situationen hervorragend pariert.

Ahlen kam aus der Kabine und sofort zum 1:0 durch Kapitän Cihan Özkara, leistete sich dann aber innerhalb von nur 180 Sekunden zwei dicke Schnitzer, die Soichiro Kozuki (57.) und Steven van der Slot mit einem artigen „Dankeschön“ zur Schalker Führung nutzten.

Anders als gegen Lippstadt fiel Ahlen jetzt aber nicht auseinander, sondern recht Gescheites ein. Wie Hakan Sezers Flügellauf mit wohltemperierter Flanke, die Christian Skoda mit einem ganz gefühlvollen Kopfball gegen die Laufrichtung des Schalker Torhüters zum 2:2 zu nutzen verstand. „Mit etwas Glück hätten wir vielleicht sogar mehr holen können“, sinnierte der Torschütze, während sein Trainer bemerkte, „dass Schalke nach dem 2:1 keine echte Torchance mehr besaß“.

Also ein Lob ans ganze Team, in dem aber Brüseke, Jan Holldack und Hüseyin Bulut herausragten.