RW Ahlen als Remiskönig der unterhaltsamen Art

Sie tun es immer wieder: Auch in der abgelaufenen Spielzeit machte sich bei Rot-Weiß Ahlen eine Neigung zum Unentschieden bemerkbar. Satte 14 Mal spielte das Team hier Remis. Ein Saisonrückblick in Zahlen.

Trotz zahlreicher Unentschieden viel zu feiern hatte Rot-Weiß Ahlen in der abgelaufenen Saison. Am Ende schließlich stand der Klassenerhalt – sowie in dieser Szene ein grandioser Erfolg über den späteren Meister RW Essen.

Die Ahlener Regionalliga-Fußballer waren auf Unentschieden geeicht. Mit 14 Punkteteilungen avancierten sie zum Remis-König der Liga. Allerdings müssen sie sich ihre Krone mit Fortuna Köln teilen, das ebenfalls 14 mal Remis spielte.

Damit setzte sich der Hang zum Unentschieden im zweiten Regionalliga-Jahr in Folge fort. Auch in der letzten Spielzeit fuhren die Rotweißen 14 Unentschieden ein.

Mit der Einführung der Drei-Punkte-Regel im Jahre 1995 sollte eigentlich genau das verhindert werden.

Die Teams sollten wegen der erhöhten Punktausbeute für einen Erfolg animiert werden, auf Sieg zu spielen. Es ist ja auch gern zu hören, dass ein Unentschieden nicht weiterhilft.

Die Ahlener sind im zweiten Jahr in Folge das perfekte Gegenbeispiel. Sie zählten immer zu den Abstiegskandidaten und konnten am Ende die Klasse trotz der vielen Remis halten, in der abgelaufenen Runde sogar noch deutlich souveräner als vor Jahresfrist. Rang zehn in der Regionalliga war die beste Platzierung seit der Meisterschaft 2007/08 unter Trainer Christian Wück.

Trotz des fast identischen Torverhältnisses gegenüber der Vorsaison (50:67/ 50:69) konnte sich die Zimmermann-Truppe um acht Plätze verbessern. Drei Siege mehr gegenüber 2020/21 verursachten diesen Sprung.

Kein Wunder, dass auch in dieser Spielzeit die Auftritte der Ahlener zu den unterhaltsamsten zählten. 3,08 Tore wurden registriert in Partien mit Ahlener Beteiligung, was Rang sechs bedeutet. Die Gastauftritte der Rot-Weißen waren besonders beliebt, sorgten im Schnitt für 3,68 Treffen pro Partie – Bestwert.

Doch ein Blick auf die Auswärtstabelle lässt erahnen, dass meist die Heimfans Freude an den Gastauftritten der Ahlener hatten. Die Zimmermann-Elf war das fünftschwächste Team in der Fremde, das 45 Gegentore kassierte. Nur der KFC Uerdingen ließ in der Fremde noch mehr Gegentore zu (48).

Beim Timing hatten die Ahlener Fußballer besondere Probleme zwischen der 16. und 30. Minute. Die Torbilanz von 7:13 war die zweitschwächste aller 20 Regionalligisten. Bei Betrachtung der fünf Minuten vor und nach der Pause (41. bis 50.) war die Bilanz mit 5:12 noch schlechter. 18-mal gingen die Ahlener mit 1:0 in Führung, 18-mal mussten sie einem 0:1 hinterherlaufen.

Dabei fiel der erste Ahlener Treffer im Schnitt nach 38 Minuten, während das erste Gegentor bereits nach 26 Minuten registriert wurde.

Ein Glücksgriff war hingegen Angreifer Andreas Ivan, in Zukunft ein Schalker Jung’, der mit zehn Treffern in 28 Spielen bester Ahlener Torschütze war und im Ligavergleich Platz 13 belegte. Jan Holldack folgt mit neun Toren auf Platz 17. Dreimal traf er vom Punkt und wiederholte damit exakt seine fehlerfreie Elfmeterausbeute aus der Vorsaison.