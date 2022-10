RW Ahlen an seidenem Faden

Schalkes Reserve als Dritter, Kaan-Marienborn (Fünfter), Oberhausen von der Vier – für RW Ahlen kommt es in den nächsten Wochen, den heutigen Samstag mit inbegriffen, knüppeldick. Wobei ihnen an der Werse nicht bange sein muss vor den Spielen im Schaufenster der Liga.

Es ist ein dünner Faden, an dem RW Ahlen über dem Abgrund baumelt. Mit dem 1:1 zuletzt gegen Rödinghausen hat man sich zwar noch einmal etwas höher ziehen können, aber in Gelsenkirchen wartet nun der nächste Gegner mit einer blitzenden, scharfen Schere.

„Natürlich wollen wir an die Leistung gegen Rödinghausen anknüpfen“, hat auch Co-Trainer Christopher Nilius einen Umkehrtrend beobachtet. Und sieht sich durch das Engagement während der Woche bestätigt. „Alle haben super trainiert. Keiner lässt hier locker.“

Was mindestens auch nötig ist, denn nach der Punktlandung gegen den Zweiten wartet nun im Parkstadion der Dritte: Schalkes U 23 empfiehlt sich mit vier Siegen in Folge und wird so gar keine Probleme damit haben, auch seinen Ahlener Gästen den Lebensfaden zurechtzustutzen.

„Die sind schon sehr variabel, bewegungsstark und brauchen nicht viele Chancen“, weiß Nilius, der vor allem eines zu bedenken gibt: „Und Schalke ist zudem noch abgezockter und erfahrener als noch letzte Saison.“

Natürlich. Aber Hand aufs Herz: Welcher Gegner in der Regionalliga ist leicht? „Wir müssen uns jeden Erfolg hart erarbeiten“, winkt der Assistent ab. „Aber unser Kader ist gut genug.“

Personelle Lage weiter angespannt

Leicht gesagt, schwer nachzuweisen. Denn zu den Verletzten und Kranken wie Kevin Kahlert, Nico Hecker, Pascal Itter, Elmar Skrijelj (Mandel-OP), Mike Pihl (Muskelfaserriss), Leonardo Marino und Sören Jankhöfer gesellt sich nun die dritte Kategorie: der Gesperrte. André Dej muss nach der fünften Gelben pausieren und hinterlässt eine zusätzliche Lücke auf der Zehn. Also werden wieder Löcher gestopft – Christian Skoda, Hakan Sezer oder Tidiane Gueye haben auch alle schon hinter dem Sturm gespielt. Hüseyin Bulut ist wieder genesen, Cihan Özkara könnte in die Spitze zurückkehren, Jan Holldack wird sich wohl wieder über die rechte Abwehrkette in die Offensive einschalten.

Das hat gegen den Vize aus Rödinghausen gut geklappt, ob sich aber auch die Knappenschmiede am Samstag überrumpeln lässt? „Ach, da machen wir uns doch nicht verrückt, personell hat sich da doch nicht allzu viel verändert“, sagt Christopher Nilius und setzt stoisch nach: „Es ist eben, wie es ist.“

Der seidene Faden muss einfach noch ein bisschen halten, denn einfacher wird es auch nach dem Auftritt auf Schalke nicht.

Mit Kaan-Marienborn, derzeit Fünfter, und dem Vierten Oberhausen hat die Ahlener Seilschaft in den nächsten 14 Tagen die komplette Spitze durch. Danach wird man sehen, wie erfolgreich die Zerreißprobe war.