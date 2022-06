RW Ahlen holt Andre Dej

Rot Weiss Ahlen hat auf dem Transfermarkt erneut zugeschlagen und mit dem zentralen Mittelfeldspieler Andre Dej einen ganz erfahren Spieler an die Werse geholt. Seine letzte Station war der SC Fortuna Köln. In der vergangenen Saison wurde Dej in 32 Regionalligaspielen eingesetzt und es gelangen ihm zwei Treffer. Seine Karriere begann in der Jugend von Bayer Leverkusen und dem MSV Duisburg. Bei den Senioren spielte er für die Sportfreunde Siegen, Viktoria Köln, Sportfreunde Lotte, Jahn Regensburg und Alemannia Aachen. Insgesamt bestritt der 30-Jährige 89 Partien in der 3. Liga (elf Tore), 152 Regionalligaspiele (18 Tore) und 34 Spiele in der NRW Liga (elf Tore). Dazu wurde er achtmal in der Jugendnationalmannschaft von Polen eingesetzt. „Andre soll aus dem Zentrum heraus das Spiel gestalten. Mit seiner Erfahrung und vor allem mit seinen überragenden fußballerischen Fähigkeiten wird er der Mannschaft helfen, einen weiteren Schritt nach vorn zu machen“, freut sich Sportvorstand Joachim Krug über den Transfer.