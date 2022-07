RW Ahlen: Nicht weniger als ein Spektakel

Rot-Weiß Ahlen lädt zur Saisoneröffnung – und damit auch zum finalen Test vor dem Ligastart. Gegner ist Nord-Regionalligist BW Lohne. Spannend auch, wer so für die Rot-Weißen auflaufen wird.

Alles außer Flugshow: Wenn Jannik Borgmann und Rot-Weiß Ahlen am Samstag(nach)mittag ihren Anhang zur Saisoneröffnung begrüßen, will der hiesige Regionalligist einiges anbieten.

So, auf geht’s jetzt zum gemütlichen Teil. Nun ja, nicht für alle. Aber wenigstens die Fans und Freunde RW Ahlens können sich bei der Saisoneröffnung entspannt zurücklehnen, während ihre Helden dann doch noch ein bisschen arbeiten müssen.

„Die Leute sollen Spaß haben, uns spielen zu sehen“, will Trainer Andreas Zimmermann die Fans mit dem viel beschworenen „Spektakel“ so anfixen, dass anschließend niemand mehr auch nur ein Heimspiel verpassen will.

Man würde sich aber auch schon freuen, wenn das Wersestadion am Samstag richtig voll würde. Für’s erste jedenfalls. Denn die Saisoneröffnung lockt ab 12 Uhr nicht nur mit dem letzten Test gegen den Nord-Regionalligisten BW Lohne (14 Uhr), sondern danach auch mit der Mannschaftsvorstellung samt lecker Essen und Trinken.

Dass die Jungs bereits in der Lage sind, Werbung für sich zu laufen, war am Mittwoch gegen den Drittligisten vom SV Meppen klar zu erkennen. Trotz der 1:2-Niederlage waren die Zuschauer mit Spielanlage, Motivation und Technik glücklich. Dass am Ende dabei nicht wenigstens ein Unentschieden herauskam, gehört zum Lehrplan.

Zimmermann: „Das geht rucki-zucki“

„Die haben uns die Fehler schonungslos aufgezeigt“, sagt Zimmermann. „Körperlich war uns Meppen noch ein Stück voraus. Es schadet nicht, dass die Spieler das spüren“, will der Trainer solche Mängel nicht predigen, sondern in der Praxis vorführen. Gerne auch mit den dazugehörigen Schmerzen.

„Das ist ein Prozess, da reichen sechs Wochen Vorbereitung nicht, um das zu lernen“, hat es Zimmermann noch nicht allzu eilig, ehe es schon am 23. Juli in Wuppertal erstmals nicht mehr nur um die Ehre geht.

Macht aber für den Trainer keinen Unterschied. „Wir spielen nicht nur für die Galerie, wir wollen einfach immer nur gewinnen“, sagt er nicht nur Lohne oder Wuppertal den Kampf an, sondern einfach der ganzen Welt.

Ob dabei Tobias Rheitmeir seinen Status als Probespieler schon hinter sich gelassen hat, und engagiert wird, weiß man nicht. „Hat sich gut präsentiert, passt wohl, mal sehen“, bleibt Zimmermann vage. Auch, ob noch weitere Überraschungsgäste mitspielen. Wer weiß? „Das geht rucki-zucki, der Markt ist noch voll“, hält sich der Trainer offen, welche letzten Neuzugänge anschließend zu Moderator Ulli Roggenkamp die große Tribüne entern dürfen.

Viel wichtiger aber ist, dass alle ordentlich Reklame gelaufen sind. Dann freut sich auch Geschäftsführer Gero Stroemer „auf ein gemütliches Bierchen“ mit den Fans. Dass zwei Stunden „happy-hour“ ab 16 Uhr mit einem Euro pro Getränk ein zusätzlicher Anreiz ist, wird erschwerend in Kauf genommen.