RW Ahlen: Schlüsselburg kommt

Rot Weiss Ahlen hat einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen. Von Rot-Weiss Essen kommt Felix Schlüsselburg an die Werse. Der 21-Jährige durchlief die Jugend von Borussia Dortmund und wurde nach seiner Ausbildung in der U19 der Schwarz-Gelben von den Essenern verpflichtet. In der vergangenen Saison wurde der defensive Mittelfeldspieler an den SV Lippstadt ausgeliehen. Der 1,87 Meter große Neuzugang kann auf 30 Regionalligaeinsätze zurückblicken und auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden.