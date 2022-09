RW Ahlen souverän zum dritten Saisonsieg

So in etwa wird sich Coach Andreas Zimmermann das vorgestellt haben: Mit einem souveränen 2:0-Heimerfolg gegen Schlusslicht SV Straelen sind die Regionalliga-Fußballer von RW Ahlen ins obere Mittelfeld der 18er-Klasse geklettert.

Die Fußballer von RW Ahlen sind in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Am Freitagabend bezwangen sie Viertliga-Schlusslicht SV Straelen souverän mit 2:0 (0:0) und kletterten damit vorübergehend von Rang elf auf Platz sieben.

Die Gäste traten im Wersestadion mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie an. Bekim Kastrati soll aus den bislang so erfolglosen Straelener Akteuren eine schlagkräftige Einheit formen. Und sie präsentierten mit Marcel Heller zudem einen namhaften Neuzugang mit Bundesliga-Erfahrung, der gleich zu seinem ersten Einsatz auf dem SVS-Flügel kam.

Das Duell vor 494 Zuschauern begann zäh. Nach und nach erspielten sich die Hausherren dann aber ein Chancenplus. Christian Skoda (13.), Hüseyin Bulut (23.) und ein Kopfball des eingewechselten Hakan Sezer (36.) hätten die Führung für Ahlen erzielen können.

Auf der Gegenseite wurde es einmal richtig brenzlig, als ein Fehlpass von Mike Pihl Neuzugang Heller ins Spiel brachte. Tyron Mata prüfte aus dem folgenden Gewusel heraus RWA-Keeper Robin Brüseke, der zur Stelle war.

Nach dem Seitenwechsel senkte sich die Waage dann eindeutig zu Gunsten der Rot-Weißen. Jannik Borgmann (51.) brachte seine Farben nach einer Ecke von Andre Dej und einer Kopfballverlängerung von Patrik Twardzik in Führung, Hakan Sezer (62.) legte zum 2:0 nach, nachdem SVS-Torhüter Julius Paris einen Schuss von Jan Holldack zuvor noch pariert hatte. Cihan Özkara (64.) und Dej (85.) hätten noch erhöhen können.

„Wir hatten im Vorfeld gesagt, dass wir geduldig sein müssen. Schon in der ersten Halbzeit hätten wir in Führung gehen müssen“, kommentierte RWA-Coach Andreas Zimmermann. „Letztlich haben wir es souverän gelöst. Andere Mannschaften hatten viel mehr Probleme mit diesem Gegner.“

RWA: Brüseke – Marino, Reithmeir, Borgmann, Pihl – Twardzik, Dej – Holldack (86. Gueye), Skoda, Bulut (27. Sezer) – Özkara (72. Marzullo).

Tore: 1:0 Borgmann (51.), 2:0 Sezer (62.)