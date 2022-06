RW Ahlen startet in Wuppertal

Die Kicker von RW Ahlen befinden sich noch in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit, der Spielplan für die kommende Saison in der Regionalliga West aber ist nun offiziell vorgestellt worden. RW Ahlen beginnt die neue Saison am Samstag, den 23. Juli, auswärts beim Wuppertaler SV, dann folgen zwei Heimspiele gegen Fortuna Köln (30. Juli), und Aufsteiger SG Wattenscheid 09 (6. August). Danach geht es für die Truppe um Trainer Andreas Zimmermann am vierten Spieltag zum SC Wiedenbrück (13. August). Ein recht hartes Auftaktprogramm. Besonders interessant: Wie schon in der vergangenen Saison gegen den späteren Meister RW Essen spielen die Rot Weißen auch in dieser Spielzeit am finalen Spieltag der Hinrunde wieder gegen ein Schwergewicht. Mit Preußen Münster gastiert ein Titelfavorit am 19. November in Ahlen – und Mitte Mai geht es im letzten Spiel der Saison dann ins Preußenstadion.