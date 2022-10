RW Ahlen und der liebe Freitagabend...

Rot Weiss Ahlen und die Freitagsspiele. Das Duell mit dem SV Rödinghausen, es war ja ursprünglich für Samstag angesetzt gewesen, ehe es vorverlegt wurde. Und so kam der heimische Regionalligist mal wieder in den Genuss einer Primetime-Ansetzung; bis dato ein zweifelhaftes Vergnügen für RW, das hier teils haarsträubende Niederlagen gegen Aachen (0:1), Lippstadt (1:3) und Wiedenbrück kassiert hatte. Wiedenbrück, das war der Anfang vom tabellarischen Abstieg der Ahlener gewesen, die zuvor mit sieben Punkten aus drei Spielen verzückt hatten. In den folgenden sieben Partien gab es nur noch vier Zähler. Nun, an einem Freitagabend, daheim gegen das favorisierte Rödinghausen, war RWA auf dem besten Wege, einen Riesenschritt zurück in die richtige Richtung zu setzen. Das Team von Andreas Zimmermann führte 84 Minuten lang mit 1:0. Ein Resultat, das in Ordnung gegangen wäre, weil Ahlen es kompakt spielte, aus der Bewegung heraus wenig zuließ und nach vorne immer wieder Nadelstiche setzte. Doch dann tauchte Patrick Kurzen, es waren 92 Minuten gespielt, ein letztes Mal vor dem Ahlener Kasten auf – und schob zum 1:1-Endstand ein.

Rödinghausen, das an diesem Abend die Tabellenführung erringen konnte, ließ sich von dieser Verheißung nicht verleiten, legte wie Rot Weiss zunächst Wert auf eine sichere Ordnung. Folgerichtig müsste man sagen – wäre es nicht so früh gefallen –, dass das 1:0 für die Gastgeber in der achten Minute aus einer Nicht-Chance entstand. Einen hohen Ball von Mordecai Zuhs fischte Rödinghausens Jonathan Riemer weg – köpfte allerdings am Schlussmann vorbei ins eigene Gehäuse.

Die erste echte Ahlener Chance war Felix Schlüsselburg vorbehalten: Er köpfte nach 20 Umdrehungen knapp über das Tor. Noch näher dran war nur drei Minuten später Cihan Özkara. (S)einem Treffer zum 2:0 aus 21 Metern stand nur die Latte im Weg. Es war jetzt eine abschlussreiche erste Hälfte mit weiteren Gelegenheiten für Patrick Kurzen (27.), Damjan Marceta (29.) sowie Ahlens Hüseyin Bulut. Wieder die Latte rettete bei Vincent Schaubs Abschluss in der 41. Minute. Der Schlusspunkt auf Halbzeit eins oblag abermals Bulut, der kurz vor dem Pausenpfiff verzog.

Sprachen wir schon vom Aluminium? Patrick Choroba eröffnete den zweiten Durchgang mit einem Distanzschuss, der ebenfalls die Latte touchierte. Knappe zehn Minuten später hatte Christian Skoda eine Vorentscheidung auf dem Schlappen, schloss jedoch zu unpräzise ab. Der Ahlener Sieg nahm dennoch Kontur an. Auch wenn es mitunter vogelwild zuging, schienen die Gastgeber den Erfolg über die Zeit zu bringen. Dann kam Kurzen – und verdarb aufopferungsvoll kämpfenden und stark verteidigenden Hausherren in letzter Minute den Freitagabend.

RW Ahlen: Brüseke – Holldack, Borgmann, Reithmeier, Zus – Schlüsselburg (46. Skoda), Twardzik – Özkara (70. Marzullo), Dej, Bulut (68. Tuma) – Sezer (75. Kaiser)

Tore: 1:0 Riemer (8./ET), 1:1 Kurzen (92.)