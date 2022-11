RW Ahlens Spiel fällt aus

Regionalligist RW Ahlen hat ein spielfreies Wochenende. Die Partie gegen den Wuppertaler SV am Samstag um 14 Uhr fällt aus, das bestätigte der Club am Freitag gegenüber unserer Zeitung. „Die Stadt hat den Rasen gesperrt“, so Vereinsvertreter Marc Kreisel. Die starken Regenfälle unter der Woche hätten das Geläuf angeblich unbespielbar gemacht. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Möglich, dass die Partie am 17. Dezember noch vor Weihnachten über die Bühne geht. Weiter geht es für die Rot-Weißen schon am Freitagabend – dann gastiert der Viertligist bei Fortuna Köln (19.30 Uhr).