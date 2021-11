RW-Flaggschiffe U19 und U17 werden schwer getroffen

Das war schon zum Fürchten, was Trainer Arndt Kempel am Sonntagmorgen an der August-Kirchner-Straße begegnete. Seine A-Junioren boten in der Westfalenliga bei der 0:6-Niederlage gegen Eintracht Dortmund eine gruselige Vorstellung und enttäuschten auf ganzer Linie.

Dortmund war den Wersekicker an diesem Tag in allen Belangen überlegen. Bereits zur Halbzeit lag Ahlen mit 0:3 hinten (9./31./44.). Zwei schnelle Tore in Halbzeit (49./ 56.) zwei machten den Deckel drauf. Das 0:6 kurz vor dem Abpfiff bekamen längst nicht mehr alle enttäuschten Zaungäste mit.

Dass es Tage gibt, an denen einfach gar nichts klappt, weiß auch Arndt Kempel. Trotzdem ärgerte ihn das Auftreten seiner Elf: „Es war extrem enttäuschend, dass wir uns so in unserem Schicksal ergeben haben. Die Art und Weise war nicht in Ordnung“. Das gibt es in dieser Woche offenbar einiges aufzuarbeiten.

Die 1:7-Niederlage der B-Jugend gegen den Landesliga-Titelaspiranten Arminia Bielefeld II fiel derweil zu hoch aus. Das schilderte Trainer Simeon Uhlenbrock: „Wir waren keine sechs Tore schlechter. Der Gegner war sehr stark, gut ausgebildet und vor allen Dingen unglaublich effektiv.“

„ »Es war extrem enttäuschend, dass wir uns so in unserem Schicksal ergeben haben« “ A-Jugend Coach Arndt Kempel

Rot-Weiß spielte durchaus mit, beherrschte die ersten 20 Minuten und hatte sogar die besseren Chancen. Dann geriet Ahlen aber nach einem Standard in Rückstand (20.). Von nun an dominierte Bielefeld das Spiel und erhöhte nach einem perfekt ausgespielten Konter auf 2:0 (30.). Der Anschlusstreffer durch Justus Brieske direkt nach dem Wiederanpfiff (42.) säte noch einmal Hoffnung auf Ahlener Seite. Bielefeld konterte erneut zum 1:3 (52.) und erhöhte durch einen direkt verwandelten Freistoß zum 4:1 (59.). Danach war das Spiel gelaufen. Drei weitere Treffer (61. / 75./80.) schraubten das Endergebnis in die Höhe.

Uhlenbrock richtet Blick sofort nach vorne

Uhlenbrock schärfte trotz der Klatsche schon wieder die Sinne seines Teams: „Wir müssen uns jetzt einmal schütteln und haben dann nächste Woche ein wichtiges Spiel gegen Greven. Das wollen wir gewinnen“.