RWA-Frauen sind im Finale nur Zuschauerinnen

Drensteinfurt

Am Ende wird abgerechnet, da muss man ganz vorne sein. Eine Erfahrung, die auch die Fußballerinnen von RW Ahlen bei den Hallenkreismeisterschaften machen mussten. Zwar setzte sich das Team von Trainer Marco Beyer in Drensteinfurt in der Vorrundengruppe noch vor die SpVg Oelde auf Platz eins, am Ende aber bejubelte das Oelder-Team den Titelgewinn. Für die Rot-Weißen kam das Aus im Halbfinale. Es blieb Rang drei. Und das ohne Anstrengung.

-hoh-