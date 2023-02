RWA-Nachwuchs fordert jetzt VfL Bochum heraus

Ahlen

Rot-Weiß Ahlen kann Pokal. Also der Nachwuchs des Fußball-Regionalligisten. Denn im Westfalenpokal gelang der U 19 und der U 15 der Sprung in die nächste Runde, das Achtelfinale. Dabei warten vor allen Dingen die C-Junioren auf einen namhaften Gast. Denn am 4. März ist die Mannschaft des VfL Bochum zu Gast im Wersestadion, während die A-Junioren auf den SSV Buer treffen.

-dal-