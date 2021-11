RWA-Nachwuchs mit Abo auf die Favoritenrolle

Ahlen

Vier Kreispokalendspiele der Junioren stehen am Samstag am Ennigerloher Stavernbusch nacheinander auf dem Plan. Viermal ist dabei Rot-Weiß Ahlen schon ab 11 Uhr beteiligt – und genau so oft heißt es „Vorteil Rot-Weiß“, steckt der Nachwuchs des Fußball-Regionalligisten in der Favoritenrolle, hat gefühlt ein Abo darauf. Ob es allerdings am Ende auch zum vierfachen Pokalerfolg reicht, muss sich zeigen.

-dal-