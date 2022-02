RWA ohne Kahlert und Hecker nach Düsseldorf

Während Kapitän Kevin Kahlert (o., l.) gesperrt und verletzt fehlt, geht es für Torhüter Herr (o.r., im Uhrzeigersinn), Oktay Dal und Gianluca Marzullo am Dienstagabend in Düsseldorf schon wieder um Regionalliga-Punkte.

Das Schöne an Englischen Wochen ist ja: Nach Niederlagen gibt es nur wenige Tage später die Möglichkeit zur Wiedergutmachung. Und genau das hat RW Ahlen nach der Derbypleite bei Preußen Münster am heutigen Dienstag (19.30 Uhr) im Nachholspiel der Regionalliga bei der Düsseldorfer U 23 im Sinn. Allzu lange aufhalten konnte und wollte sich Ahlens Trainer Andreas Zimmermann mit dem 0:2 von Münster nicht mehr. Nur noch so viel: „Wir haben bis zur 70. Minute ein gutes Auswärtsspiel gemacht, hinten raus wurde es nach dem 0:1 aber schwer.“

An den Folgen des Nachbarschaftsduells hat Rot-Weiß aber schon noch etwas zu knabbern. Winter-Neuzugang Nico Hecker trug infolge eines Sturzes eine ausgekugelte Schulter davon. Diese ließ sich zwar im Krankenhaus bereits wieder in die ursprüngliche Position bringen. Eine MRT-Untersuchung soll jedoch noch Klarheit bringen, ob die Bänder von Hecker das Ganze unbeschadet überstanden haben. „Es ist genau das passiert, was unbedingt vermieden werden sollte“, ahnt Trainer Zimmermann bereits, dass er auf seinen anfälligen Flügelflitzer ein paar Wochen verzichten muss. Da sind – im Vergleich – die muskulären Probleme von Kapitän Kahlert fast schon harmlos. Zumal er heute bei den Amateuren von Fortuna Düsseldorf ohnehin gelbgesperrt fehlt.

Zimmermann ist kein Freund von U23-Teams in der Regionalliga

Apropos Amateure. Ein Thema, das Zimmermann nicht nur aus aktuellem Anlass auf der Seele brennt. „Das nervt einfach, die sollen ihre eigene Liga aufmachen“, sagt Ahlens Trainer über die U 23-Vertretungen der Proficlubs in der Regionalliga. Was ihn so stört? Da ist Düsseldorf ein gutes Beispiel: War die Fortuna am Samstag beim 0:4 gegen Straelen weitestgehend auf sich alleingestellt, da das Zweitliga-Team tags darauf eine Heimpartie gegen Schalke vor der Brust hatte, ist nun unter der Woche mit Profis zu rechnen, die gegen Ahlen Spielpraxis sammeln sollen. „Für die Gegner richtig doof“, knurrt Zimmermann.

RWA-Trainer hält an seinen Forderungen fest

Beeinflussen kann er das jedoch nicht. Im Gegensatz zum Spiel seines Teams – sowie seiner eigenen Zukunft. Ob die weiterhin in Ahlen liegt, ist noch immer nicht final geklärt. Zeitnah sollen weitere Gespräche zwischen Vorstand und Trainer folgen. Zimmermann verwies gestern auf die Englische Woche, die die Terminfindung erschweren würde, aber auch auf seine weiter bestehenden Forderungen nach veränderten Strukturen im Verein.