RWA-Trainer Zimmermann steht in der Kritik

Ahlen

Wenn die Punkte ausbleiben, nimmt die Kritik zu. Das ist bei RW Ahlen und Trainer Andreas Zimmermann nicht anders.Die zu Saisonbeginn noch heile Welt bekommt Risse. Der 52-Jährige steht spätestens nach dem 0:3 gegen Münster in der Kritik. In Wuppertal steht am kommenden Wochenende viel auf dem Spiel. Nicht nur für RWA.

Von Uwe Gehrmann