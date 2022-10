RWA will Gipfelsturm verhindern

Der Ligazweite kommt: Am Freitagabend schickt sich der SV Rödinghausen an, an der Werse die Tabellenspitze zu erklimmen. RW will sich diesem Unterfangen mit aller Macht in den Weg stellen.

Man kennt das Spielchen, es ist ja fast schon Tradition bei RW Ahlen: Über Maulwurfshügel stolpern, aber steile Berge im Laufschritt erklimmen. Nach unerhörten Aussetzern wurden – wenigstens letzte Saison – gerne mal Favoriten pulverisiert.

Sollte diese Magie auch in dieser Saison noch funktionieren, dann braucht sich der SV Rödinghausen noch nicht so schnell auf den Spitzenplatz einstellen. Am Freitag nämlich (19.30 Uhr) reicht der Truppe zwar jedes Remis ab einem 1:1, um Preußen Münster wenigstens für einen Tag auf Platz eins abzulösen. Das Problem aber: Der Vize muss das als Gast im Wersestadion schaffen. Nun ja, siehe oben ...

Auf dem Papier sollte das kein Akt sein. RW Ahlen befindet sich nach dem 1:3 in Lippstadt im Tief und auf einem Abstiegsplatz, der Liga-Zweite hingegen hat sich mit dem 2:1 gegen Wuppertal nach oben katapultiert. Aber Papier ist geduldig. „Natürlich haben wir einen anderen Anspruch“, sagt Jannik Borgmann. „Die Qualität in unserer Truppe ist doch da.“ Der Innenverteidiger weiß sogar von einer gewissen Vorfreude, mal wieder als Außenseiter anzutreten. „Es hilft ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir brennen darauf, zu zeigen, was in uns steckt.“

Das „Wie“ der Niederlage in Lippstadt hallte nach

Dass die Vorstellung in Lippstadt grottenschlecht war, muss man im Verein nicht diskutieren. „Man kann ja ein Spiel verlieren. Aber es geht um das ‚Wie‘. Und das ging in Lippstadt gar nicht“, erinnert sich der ehemalige Münsteraner nur ungern. „Ich hatte zwar geahnt, dass da in der zweiten Halbzeit noch was auf uns zukommt. Aber dennoch haben wir uns überraschen lassen.“

Dieses Problem wird RW Ahlen gegen Rödinghausen wohl nicht haben. Die Vorstellung gegen Wuppertal war einfach zu gut. „Mega stolz“ war der SVR-Trainer Carsten Rump, nachdem seine Jungs nicht nur einen Rückstand gedreht hatten, sondern auch die Ausfälle von Jan Bach (Oberschenkelzerrung) sowie die frühe Verletzung von Innenverteidiger Julian Wolff kämpferisch überwanden. „Eine super Reaktion“, lobte Rump, der sich nun sicher nicht ausgerechnet von Ahlen stoppen lassen will.

In der letzten Liga-Saison hat RW Ahlen den SV Rödinghausen gleich zweimal geschlagen, die Niederlage im Westfalenpokal mal nicht mitgezählt. Aber in dieser Vorsaison hatten die Rotweißen auch schöne Hobbys, wie etwa Favoriten stürzen. Ob sie das immer noch können? Ein Blick auf die Tabelle verrät: besser wär’s.