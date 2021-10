SC Roland sorgt beim ASK Ahlen für Ernüchterung

Der große Titelfavorit strauchelt und unterliegt erstmals seit dem Auftakt wieder – und der Trainer nimmt es mit einer stoischen Ruhe hin, die fast schon dreist ist. „Ich weiß das einzuordnen. War doch klar, dass wir auch mal wieder verlieren“, so Philipp Plöger nach dem 1:3 von Primus ASK beim SC Roland.

„Jetzt ist es da oben ganz eng“, schien sich der Spielertrainer über die neue Spannung an der Spitze sogar fast ein wenig zu freuen. Verfolger Wadersloh patzte ebenfalls und hat so weiter einen Zähler weniger, dahinter lauern Roland und die Beckumer SV ebenfalls in Schlagdistanz. Wer dachte, ASK würde in der A-Liga früh enteilen, wurde am Sonntag eines Besseren belehrt.

SC Roland liebäugelt mit Titel-Dreikampf

„Einen Dreikampf haben wir, wenn wir nächste Woche auch gegen Stromberg gewinnen“, blickte Rolands Spielertrainer Sascha Seiler im Moment des Triumphs bereits auf die nächste Aufgabe – auch das fast schon ein wenig frech. Immerhin, der SCR zelebrierte den Coup gegen den aufgerüsteten Primus am Sonntagabend noch gebührend.

ASK kommt nach früher Führung vom Kurs ab

Rolands Freude über den Heimsieg war auch deshalb so groß, weil es zunächst gar gut lief. Bereits in der siebten Minute traf Erkan Baslarli nach einem umstrittenen Freistoß zum 0:1 – Ahlen war auf Kurs. Doch die Hausherren bissen sich in die Partie und hatten zudem auch etwas Glück auf ihrer Seite. Denn ASK hatte seine Chancen, um den Vorsprung auszubauen. „Daran müssen wir arbeiten“, sagte Plöger über die mangelende Effektivität.

Zwei Feldverweise in der Schlussphase

Kurz nach der Pause sah zudem Mukremin Uysal Gelb-Rot – der endgültige Weckruf für Roland. Stürmer Hakan Cetinkilic drehte mit seinem Doppelpack (62./70.) das Resultat auf den Kopf, kurz darauf erhöhte Daniel Kruse auf 3:1. Dass Sanel Mehovickurz nach seiner Einwechslung aufgrund eines – aus Sicht des Unparteiischen – zu groben Einsteigens Rot sah (87.), änderte am Sturz des Favoriten nichts mehr. Und die halbe Liga freut es.