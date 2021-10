Schocktober für die Fohlen?

Vor allem einer ist zurück, und nicht gerade der Unwichtigste. Gladbachs Trainer Heiko Vogel hat passend zum Duell in Ahlen seine Sperre abgesessen und führt seine Jungs wieder höchstpersönlich ins Duell.

Vielleicht auch dringend nötig, denn ohne den Chef, der für unsportliches Verhalten gegenüber einer Schiedsrichter-Assistentin fünf Mal aussetzen musste, verlor die Mannschaft nach vier Siegen zuletzt gegen Weegberg-Beeck und Rödinghausen. Jetzt haben die Fohlen wieder einen Vogel, aber auch die Kraft für eine neue Serie?

Wundertüte aus Mönchengladbach

„Ich finde das mit den letzten zwei Niederlagen eher nicht so gut“, schwant Vogels Ahlener Kollege Andreas Zimmermann, dass der immerhin noch Liga-Neunte mit seinen 20 Punkten, aber auch mit jeder Menge Wut im Bauch an der Werse auftaucht. „Bei denen weiß man nie, wie die spielen. Das ist bei einer U 23 eben so.“

Aber das eine sind die üblichen Bedenken, das andere hingegen der serienmäßig eingebaute Optimismus des Ahlener Fußballlehrers. „Ach, wir werden unser Spiel schon durchdrücken und so unseren Goldenen Oktober abschließen“, will Zimmermann den Borussen dafür einen gruseligen Schocktober bereiten. Und das überraschend eindeutige 4:1 in Aachen soll ihm dabei helfen. „Endlich haben wir auch unsere Tore gemacht. Das war schön und ein Befreiungsschlag.“ So was macht Appetit auf mehr.

Mike Pihl wieder fit, aber auf der Bank

Da wundert es nicht, dass der Übungsleiter nichts, aber auch gar nichts an seinem Kader verändern will. Ilias Anan ist zwar etwas kränklich, dafür könne Mike Pihl wieder starten. Darf er aber vorerst nicht, denn Daniel Francis hat die Lücke ordentlich gefüllt und besetzt wieder den Außenposten der Viererkette. „Erst hat Mike seine Chance genutzt, dann Daniel. So ist das im Fußball“, zitiert Zimmermann die ehernen Gesetze des Profitums.

Kennt Heiko Vogel auch, und noch mehr, nämlich das, was auf ihn und seine Jungs zukommt: „Ich denke, dass es ein schmutziges Duell wird“, unterstreicht der VfL-Trainer. „Ahlen ist eine sehr kampfstarke Mannschaft, die auf die zweiten Bälle lauert und uns im Ballbesitz das Leben schwermachen wollen wird.“ Der tiefe, widrige Platz im Wersestadion werde sein Übriges beitragen, weiß er schon, und man meint, der Gladbacher Sportchef habe deshalb extra mit der Ahlener Stadtverwaltung telefoniert.