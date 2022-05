Schwartz: „Werde nicht mehr als Trainer in Dolberg tätig sein“

Zweimal laufen die Handballer des SV Eintracht Dolberg noch in der Landesliga auf. Am Samstag, 19.45 Uhr, beim SuS Oberaden II und zehn Tage später beim VfL Brambauer. Dann ist Schluss. In der neuen Spielzeit wird die Mannschaft wieder auf Kreisebene – in der Bezirksliga – spielen. Harald Hübl hat mit SVE-Trainer Andreas Schwartz über den Abstieg und die Zukunft gesprochen.

