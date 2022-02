Sendenhorster Männer sind bereit für die großen Kaliber

Auch am Samstag nicht zu überwinden: Emil Plößner, Alexander Voßhans, Jose Santos Manantsoa und die SG-Männer.

Mit nur einer halben Stunde Abstand zu den Landesliga-Frauen ging es in der Westtor-Halle am Samstagabend weiter mit Verbandsliga- Volleyball. Und es folgt auch das nächste Spitzenspiel. Denn das wartet auf die SG-Männer am kommenden Samstag (18 Uhr) beim um einen Punkt schlechter gestellten Verfolger TuS Saxonia Münster. Eher eine Pflichtaufgabe war da das 3:0 (25:21, 25:19, 25:15) gegen den Vorletzten Königsborner SV.

Es war ein anderes Spiel als zuletzt gegen Tabellenschlusslicht Aasee. Königsborn spielte gut mit, besonders im Block waren sie sicher aufgestellt. Die Sendenhorster ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen, setzten sich stets gegen den KSV durch und steigerten sich von Satz zu Satz. Im Gegenzug ließ der Gegner immer mehr nach.

„ »Es war irgendwie ein Plätscher-Spiel, es lief so vor sich hin« “ Raphael Klaes, Spielertrainer der SG-Männer, zum Spielverlauf

„Es war irgendwie ein Plätscher-Spiel, es lief so vor sich hin. Einen Gang höher zu schalten wäre aber möglich gewesen“, beteuerte Spielertrainer Raphael Klaes. Er führte als Zuspieler durchgehend Regie und gab Stammzuspieler Lukas Tepe eine Verschnaufpause vor den kommenden Aufgaben.

„ »Wir haben jetzt den Tabellenkeller abgefrühstückt« “ Raphael Klaes

„Wir haben jetzt den Tabellenkeller abgefrühstückt, jetzt kommen nur noch andere Kaliber“, meinte Klaes. Dass die Sendenhorster nun auf dem ersten Platz stehen, dürfte bei aller Sehnsucht danach nur eine ganz kurze Momentaufnahme sein, da der aktuelle Verfolger TuS Saxonia Münster zwei Spiele weniger bei nur einem Punkt Abstand hat.